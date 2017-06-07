Serie A, colpo Reggio: torna Mussini! Sassari annuncia Scott Bamforth

Il campionato di Serie A di basket maschile è giunto all'atto conclusivo.. Se l'approdo in finale dellaera ritenuto probabile da molti 'bookmakers', vista anche l'ottima regular season disputata dalla compagine guidata da coach De Raffaele, la vera sorpresa di questi playoff - e dell'intera stagione - è stata, capace di eliminare addirittura l'Olimpia Milano, campione in carica e strafavorita per la vittoria finale. Mentre Trento e Venezia si contenderanno lo scudetto, le altre formazioni sarannoper rinforzare i propri roster per la prossima stagione.: i tifosi reggiani sono rimasti piuttosto delusi per l'eliminazione precoce dei propri beniamini dalla post season - dopo due finali consecutive, ndr - e la società vuole far di tutto per tornare pienamente competitiva. In tal senso, la Grissin Bon ha piazzato un colpo molto importante:, che ha sottoscritto con il sodalizio reggiano un contratto triennale. Mussini, che ha giocato nelle ultime due stagioni in Ncaa alla St. John’s University di New York, torna quindi a vestire la casacca della Pallacanestro Reggiana. "Sono sinceramente onorato di tornare a giocare a Reggio Emilia, dove sono cresciuto e– le prime parole di Federico Mussini – Vorrei ringraziare la società per l’interesse che ha sempre mostrato nei miei confronti in questi anni e per l’opportunità di far parte di una squadra che saprà farsi valere in Italia e in Europa. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione". Anche la Dinamo Sassari annuncia un nuovo acquisto:, 28 anni, 188 centimetri di altezza per 86 chilogrammi, guardia tiratrice di grande talento e duttilità, nell'ultima stagione in forze alla RetAbet Bilbao.