Serie A, comanda Torino: batte Sassari (97-92) e vola in testa

di Redazione 08/10/2017

Per una notte Torino si è goduta il primato in solitaria. Dopo il successo casalingo contro Sassari, il team allenato da coach Banchi ha potuto guardare tutti dall'alto in basso, forte dei suoi 4 punti racimolati grazie alle due vittorie in altrettante partite. Con le gare di oggi, molto probabilmente la Fiat dovrà dividere il primo posto con altre formazioni, ma ciò non toglie che il team piemontese è senza dubbio una delle novità più evidenti di questo inizio di stagione. Il 97-92 con cui l'Auxilium ha piegato ieri sera la Dinamo Sassari dà inoltre una grande spinta motivazionale in vista del debutto in Eurocup, in programma mercoledì a Zagabria contro la Cedevita. La partenza è di marca sarda, ma dopo pochi minuti Torino esce dal guscio e va a prendersi le redini del match: Vujacic e Patterson mettono dentro le prime 'bombe' pesanti, Polonara prova a rispondere. Ma all'inizio del secondo quarto la Fiat spinge forte grazie all'apporto di Andre Jones: la guardia USA infila tre triple che schiantano la difesa sassarese. Torino vola sul +15, ma improvvisamente si spegne: Sassari, da squadra esperta, comprende il momento di difficoltà degli avversari e ne approfitta per recuperare il divario, arrivando all'intervallo davanti di 2 punti (41-43). Nel terzo quarto l'equilibrio regna sovrano. Nella Dinamo è ancora Polonara a salire sugli scudi, mentre nell'Auxilium si fa finalmente notare il lungo Mbakwe, che crea non pochi grattacapi alla difesa di coach Pasquini. Il 70-66 con cui si apre l'ultima frazione viene incrementato dai padroni di casa: la tripla di Vujacic spedisce la Fiat sul +9 e sembra mettere la parola fine sulla gara. Ma Sassari ha un ultimo sussulto: a due minuti dal termine la Dinamo è ancora a - 6. Torino resiste agli assalti e conquista la seconda vittoria in due partite: per una notte, la truppa di Banchi è prima da sola.