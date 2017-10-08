Harden-McHale, che scintille! La replica del Barba: "E' solo un clown!"
Non ha aspettato molto James Harden per replicare all'affondo di Kevin McHale, il suo ex coach, agli Houston Rockets dal 2011 al 2015. McHale, intervenendo nello studio di OpenCourt, un programma di NBA.tv dove l’ex coach era presente insieme ad un’altra leggenda della pallacanestro USA, Charles Barkley, aveva attaccato duramente il "Barba", asserendo che il 'top player' dei Rockets non poteva affatto essere considerato un "leader". La risposta di Harden è stata caratterizzata da parole altrettanto forti. "Devo dire cosa penso davvero? McHale è un clown!", ha tuonato il "Barba", senza fare troppi giri di parole. "Ho sempre fatto qualsiasi cosa mi abbia mai chiesto di fare, ho cercato di guidare la squadra dal primo momento in cui sono arrivato a Houston - le parole di Harden riportate da Sky Sport - Il semplice fatto che lui vada in tv a dire una cosa del genere su di me, mettendomi in cattiva luce, quando non ha mai fatto nulla per insegnarmi a essere un leader, racconta di che tipo di persona sia". Harden ha poi sottolineato come non sia di suo gradimento rispondere a certe polemiche via social media, "ma in questo caso devo difendere il mio nome - ha insistito - Il comportamento di McHale dimostra che tipo di persona è". Harden ha infine precisato che lui non c'entra assolutamente nulla nel licenziamento di McHale, giunto all'inizio della stagione 2015-2016: "Non ho nulla a che fare con la decisione della società - ha ribadito il top player di Houston - Non sono questo tipo di persona. Se ho da dire qualcosa, la dico in faccia, non vado in tv". A prendere le difese di James Harden ci ha pensato il suo attuale coach, Mike D'Antoni. "Se l'anno scorso sono riuscito a vincere il titolo di allenatore dell'anno - ha detto D'Antoni - lo devo anche a lui, oltre che al resto della squadra".
