Serie A, gli anticipi: Sassari a Pistoia, la Germani attende Capo d'Orlando

, che si disputeranno questa sera alle ore 20:30. Le gare in programma vedono la Dinamo Sassari fare visita alla The Flexx Pistoia, mentre la Germani Brescia ospiterà al PalaGeorge la Betaland Capo d'Orlando.dopo un inizio di torneo piuttosto altalenante e soprattutto è alla ricerca del primo successo fuori dalle mura amiche. Dal canto suo, Pistoia naviga a metà classifica con 4 punti ma sa benissimo che l'impegno di stasera sarà particolarmente duro,, che ha esaltato le qualità di Sassari. "Una squadra completa in ogni reparto", ha detto il trainer della The Flexx. Ma coach Pasquini non si fida di questa trasferta: l'allenatore della Dinamo ha un grande rispetto per Pistoia. "Sarà la solita partita contro Pistoia, e quando dico solita intendo che- dice Pasquini - a prescindere dai protagonisti, che negli ultimi anni sono cambiati spesso". "Sappiamo che giochiamo in un campo dove sono permessi pochissimi errori di fila - prosegue il coach della Dinamo -, e questa condizione ambientale può fare la differenza". L'altra sfida in programma è quella tra la Germani Brescia e la Betaland Capo d'Orlando. I locali sono ultimi con una sola vittoria e quattro sconfitte, mentre gli ospiti sono riusciti ad ottenere finora due successi su cinque partite., anche perchè Brescia può contare su un Christian Burns in più. "Brescia è un’ottima squadra, ha giocatori esperti come Luca Vitali e David Moss,- avverte Di Carlo - Dovremo andare lì dimenticando l’ultima gara vinta bene ed essere consapevoli di dover battagliare ad ogni possesso".