Eurolega: il Darussafaka corsaro a Kaunas, vittorie per Efes e Baskonia

Impresa del Darussafaka che espugna il parquet dello Zalgiris, mentre il Baskonia fa la voce grossa a Belgrado centrando il terzo successo.

L'Efes prevale sul Panathaikos, il Baskonia espugna Belgrado

Ilcontinua a stupire in Eurolega centrando il successo esterno anche sul parquet di Kaunas contro i lituani dello, in una contesa appassionante risolta solo nei secondi finali. Dopo avere perso precedentemente il derby di Istanbul, il Darussafaka allenato da(l'ex coach dei Cavaliers) si è imposto con il punteggio di 83-80 centrando il terzo successo stagionale in Eurolega e scavalcando in classifica anche l'Olimpia Milano.Partono bene i lituani che impongono il loro ritmo nelle fasi iniziali andando al riposo lungo in vantaggio di 9 punti (35-26). Nella ripresa è sceso in campo un altro Daroussafaka sospinto da. La squadra di Blatt diventa un rullo compressore ed inanella ben 35 punti nel terzo quarto, chiudendo la frazione in vantaggio di 5 (61-56). Nell'ultimo quarto il quintetto allenato da coachprova a rimettere in discussioni le sorti del match ribattendo colpo su colpo agli avversari.non danno scampo agli avversari, rintuzzando le velleità dello Zalgiris e mantenendo tre punti di vantaggio al suono della sirena.Si risolve all'overtime la sfida tra, che hanno dato vita ad una battaglia cestistica quasi epica. Partono meglio i greci che chiudono il primo tempo avanti di 7 punti (42-35), ma che non riescono a contrastare efficacemente il ritorno degli avversari nel secondo tempo.sotto le plance alzano il ritmo e catturano rimbalzi in sequenza favorendo la rimonta dei padroni di casa. Il terzo periodo si chiude in parita (53-53) cosi come l'ultimo quarto che recita 70 pari al suono della sirena. Nel supplementare sono gli ospiti a tirare meglio da due, ma a portare a casa i due punti è l'Efes Anadoulou anche grazie alla maggior precisione nei lotteria dei tiri liberi. A Belgrado, vittoria corsara del(privo di) che espugna il parquet della, grazie ad una prestazione sontuosa di, i due play che hanno messo a referto 16 punti a testa. I baschi partono in quarta ad inizio gara, conseguendo un bottino di punti di vantaggio che sapranno difendere fino a fine gara. Con questo successo gli spagnoli centrano la terza vittoria nel torneo.