Serie A, la 4° giornata: Trento, Avellino e Reggio Emilia all'inseguimento di Milano

La quarta giornata di Serie A si è conclusa conespugnando il parquet della Germani Brescia con un perentorio 80-97. Troppo superiori i biancorossi di Repesa, che hanno vinto il derby trascinati da uno splendido Simon (16 punti)., ma alla fine la differenza di valori è apparsa inequivocabilmente. Bene Moore e Landry per i padroni di casa, che hanno messo a segno rispettivamente 26 e 18 punti. All'inseguimento di Milano troviamo un terzetto formato. I trentini hanno ottenuto la terza vittoria su quattro gare, regolando in casa la Betaland Capo d'Orlando (85-76), che purecon i propri uomini migliori (su tutti Diener e Fitipaldo). Sta di fatto che Trento è davvero la bestia nera per l'Orlandina: su cinque incontri in Serie A, cinque vittorie per l'Aquila. Avellino riesce a tornare con i due punti dall'insidiosa trasferta di Pesaro (60-55). Fino a metà gara la Consultinvest conduce le operazioni,, che insieme a Fesenko costruisce il sorpasso irpino. Pesaro nell'ultimo quarto si avvicina molto toccando anche il -3, ma non basta. Il big match tra Reggio Emilia e Venezia se lo aggiudicano i locali, bravi soprattutto nella seconda parte di gara. La differenza la fa il gruppo italiano della Grissin Bon:, che può comsolarsi solo con i 20 punti di un tonico McGee. C'è stato bisogno di un tempo supplementare per decretare un vincitore in Varese-Brindisi e Torino-Cremona: in entrambi i casi a gioire sono stati i padroni di casa. All'overtime,contro la Vanoli Cremona (85-82). Nell'altra sfida di giornata, la Dinamo Sassari è sprofondata a Cantù (90-69) sotto i colpi di Pilepic (20 punti). Stasera (ore 20:45) il posticipo tra la Pasta Reggia Caserta e la The Flexx Pistoia.