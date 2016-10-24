NBA al via senza Kobe Bryant: "Mi faceva male tutto, dovevo dire basta..."

Ormai è questione di ore: la NBA 2016/2017 sta ufficialmente per partire. Sarà la prima stagione senza alcuni di quei campionissimi che hanno fatto la storia della Lega negli ultimi 20 anni:In un'intervista al Corriere della Sera,"Mi sono svegliato una mattina, dolori alle spalle, alla schiena, dappertutto. Mi sono chiesto:Presa la decisione, tutto mi è stato chiaro: non potevo più stare in campo a certi livelli". Kobe ha parlato anche dell'Italia,. "Tutto è cominciato qui... In queste stradine, su un campetto in piastrelle, nella scuola di fianco - racconta l'ex Lakers -, e sentivo il profumo, i sapori di questa terra, la cultura, la storia. L’architettura. Non riesco a immaginare un posto più lontano dalla Nba. Eppure in Nba ci sono arrivato". Kobe ha anche confessato di non aver mai sentito"È sempre stato un idolo per me, mi ha insegnato moltissimo. Anche adesso ci sentiamo spesso.Lui mi ha aiutato. Abbiamo avuto due carriere differenti, tutto qui".Tegola per i Los Angeles Lakers.A riportarlo è ESPN. Nonostante il centro sia arrivato ai Lakers solo quest'estate, lo stesso ha deciso di lasciare dopo essersi reso conto che. Da qui la scelta di giungere ad una separazione.