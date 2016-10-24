NBA al via senza Kobe Bryant: "Mi faceva male tutto, dovevo dire basta..."
di Redazione
24/10/2016
Ormai è questione di ore: la NBA 2016/2017 sta ufficialmente per partire. Sarà la prima stagione senza alcuni di quei campionissimi che hanno fatto la storia della Lega negli ultimi 20 anni: Tim Duncan, Kevin Garnett e soprattutto Kobe Bryant. In un'intervista al Corriere della Sera, KB è tornato sulla scelta di ritirarsi dopo 19 stagioni. "Mi sono svegliato una mattina, dolori alle spalle, alla schiena, dappertutto. Mi sono chiesto: Kobe, ma tu hai ancora voglia di tutto questo? E la risposta è stata semplice: no. Presa la decisione, tutto mi è stato chiaro: non potevo più stare in campo a certi livelli". Kobe ha parlato anche dell'Italia, in particolare di Reggio Emilia. "Tutto è cominciato qui... In queste stradine, su un campetto in piastrelle, nella scuola di fianco - racconta l'ex Lakers - Andavo avanti e indietro in bici, con il pallone sottobraccio, e sentivo il profumo, i sapori di questa terra, la cultura, la storia. L’architettura. Non riesco a immaginare un posto più lontano dalla Nba. Eppure in Nba ci sono arrivato". Kobe ha anche confessato di non aver mai sentito il peso del confronto con un fenomeno immortale come Michael Jordan. "È sempre stato un idolo per me, mi ha insegnato moltissimo. Anche adesso ci sentiamo spesso. Posso dire che sono migliore di lui? No, non posso, sarebbe una mancanza di rispetto. Lui mi ha aiutato. Abbiamo avuto due carriere differenti, tutto qui". LAKERS, YI JIANLIAN LASCIA LA SQUADRA Tegola per i Los Angeles Lakers. Il cestista cinese Yi Jianlian ha chiesto ed ottenuto di lasciare il team losangelino. A riportarlo è ESPN. Nonostante il centro sia arrivato ai Lakers solo quest'estate, lo stesso ha deciso di lasciare dopo essersi reso conto che il ruolo ritagliato per lui in questa preseason non gli era affatto congeniale. Da qui la scelta di giungere ad una separazione.
Articolo Precedente
De Boer in bilico, col Torino è l’ultima spiaggia