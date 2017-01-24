Serie A, le mosse di mercato dei team in vista delle Final Eight

La Reyer Venezia si prepara alle Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 16 al 19 febbraio a Rimini. E lo fa tenendo ben presente il valore dell'avversario: coach Diana ha fatto davvero un gran lavoro, e la formazione lombarda è molto temibile., quindi vuol dire che stiamo lavorando bene - ha commentato coach De Raffaele negli studi RAI di Milano durante la presentazione della manifestazione - L’obiettivo è quello di miglorarsi, di fare meglio degli anni scorsi,Primo avversario tosto, Brescia si è ampiamente meritata la partecipazione". Intanto in Serie A si continua a parlare di mercato.che possano far fare il salto di qualità e permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati. Basta guardare in casa Caserta: l'exploit di Reggio Emilia, dopo un periodo piuttosto buio,, ultimo arrivato in casa Pasta Reggia. Proprio la Grissin Bon sarebbe alla ricerca di un altro lungo, che sembra non aver affatto convinto coach Menetti. Ecco perchè la società reggiana sta scandagliando il parco giocatori alla ricerca di una figura con queste caratteristiche. Intanto, stanno per rientrare dagli infortuni: non è poco. Si vocifera già da molto, ma Abdel Fall sembra sempre più vicino a salutare la Fiat Torino per approdare alla Germani Brescia. In cambio,, che però è tentato anche dalla A2 (Bologna su tutti, ma c'è anche Verona): se lo scambio non dovesse concretizzarsi, a Torino potrebbe arrivare Dane Diliegro. In alternativa, centro di Udine, che con i suoi 222 cm è l'uomo più alto d'Italia.