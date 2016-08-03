Serie A, mercato: Bernardi torna all'Aquila Trento, colpo Landry per Brescia
di Redazione
03/08/2016
E' ufficiale: Andrea Bernardi fa ritorno alla 'base'. L'Aquila Trento ha infatti comunicato di essere giunta ad un accordo con il play per la stagione 2016-2017. Per Bernardi, 19 anni, è un gradito ritorno nella società dove è cestisticamente cresciuto: dopo la 'gavetta' nel settore giovanile del team trentino, nell'autunno 2013 il playmaker è diventato parte integrante del gruppo under 19 dell'Aquila Basket, che sotto la guida tecnica di Alessio Marchini si è qualificato per due anni consecutivi alle Finali Nazionali di categoria. Lo scorso anno Bernardi è stato mandato in Lega Due, alla Tezenis Verona (eliminata al primo turno dei playoff promozione da Scafati, ndr), per accumulare l'esperienza necessaria per affrontare un campionato come quello della Serie A di basket. Con la casacca scaligera è sceso in campo in 13 occasioni realizzando, in 4,4 minuti di impiego medio, 16 punti complessivi (1,2 di media). Da diversi anni, inoltre, Bernardi è nel giro delle nazionali giovanili. Con il suo ingaggio la Dolomiti Energia Trentino completa il roster destinato ad affrontare la stagione 2016-2017, che prenderà il via con le visite mediche del 17 agosto per aprirsi poi ufficialmente con il raduno del 18 agosto. "Andrea torna a casa - ha commentato il coach, Maurizio Buscaglia - dopo la bella esperienza fatta l'anno scorso in LegaDue a Verona. Si tratta di un playmaker con buona attitudine a giocare vicino ad un pari ruolo, che ci aveva già mostrato le proprie doti allenandosi con la prima squadra in diverse occasioni due stagioni fa. È bello quando un ragazzo del vivaio completa la trafila delle giovanili nel proprio club, va a fare esperienza in una realtà importante e strutturata, e poi torna nella società che lo ha cresciuto per completare il roster della prima squadra. Con Andrea, così come con un altro giovane di grande prospettiva Isacco Lovisotto - conclude Buscaglia - faremo un grande lavoro per proseguire questo percorso di continua crescita". BRESCIA: ECCO MARCUS LANDRY Colpaccio della Centrale del Latte Brescia: preso Marcus Landry, ex giocatore NBA con le casacche di New York, Boston e Milwaukee. Landry arriva in Italia dopo tre stagioni in Spagna con Siviglia, Saragozza e San Sebastian.
