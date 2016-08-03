Home Protagonisti Varese annuncia la firma di Marco Canavesi, ala grande

Varese annuncia la firma di Marco Canavesi, ala grande

di Redazione 03/08/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Marco Canavesi è la nuova ala grande della Openjobmetis Varese, che adesso sta cercando un'ala piccola titolare per completare il roster. La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha ufficializzato l'arrivo dell'ala grande Matteo Canavesi classe1986. Il giocatore, che è cresciuto nelle giovanili della squadra varesina, ha firmato il contratto per un solo anno. Canavesi è reduce da un'ottima stagione in Serie A2 a Trieste, e il suo ritorno a casa è stato davvero gradito a coach Moretti che già ha allenato l'ala in passato. Queste le parole di Moretti dopo l'ufficializzazione del colpo Canavesi: 'Ho pensato a Matteo come ad un giocatore che sarà il nostro equilibratore, un’atleta pronto a fare tutto quello che serve per aiutare il gruppo sia dentro sia fuori dal campo. L’entusiasmo e la voglia di giocare per il club della sua città faranno di Matteo un elemento essenziale nella costruzione del gruppo e della stagione”. Canavesi non ha nascosto, in sede di presentazione, di avere pensato ad uno scherzo nel momento in cui è stato contattato per fare ritorno a 'casa': 'Quest’estate ho trovato un messaggio di coach Paolo Moretti che mi parlava della possibilità di giocare a Varese. Inizialmente pensavo scherzasse. Poi però ci siamo sentiti al telefono e quando mi ha detto che c’era concretamente la possibilità di firmare con la Pallacanestro Varese mi è preso un colpo. Giocare nella squadra dove sono cresciuto è una cosa che mi rende veramente orgoglioso, è un’emozione unica, un sogno che si avvera. Per un ragazzo che è cresciuto in città e che ha Varese nel cuore indossare la maglia biancorossa è qualcosa di veramente speciale'. Le altre mosse di mercato di Varese Intanto la Pallacanestro Varese sta ancora attendendo la risposta di Ojars Silins, reduce da una buona stagione a Reggio Emilia e che potrebbe presto diventare la nuova ala piccola titolare della squadra di Moretti. In lizza anche l'ex giocatore di Cremona, James Bell.