Serie A, mercato: Cantù ingaggia Griffin, Sacchetti e Fall a Brescia

Con Griffin aggiungiamo al nostro roster un giocatore giovane e in grande crescita - ha detto la Gerasimenko - Grazie alle sue doti atletiche e al suo gioco spettacolare saprà far innamorare il nostro pubblico e diventerà uno dei beniamini dei tifosi di Cantù.

Prosegue senza sostadelle varie squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A di basket maschile. Il 'colpo' di giornata lo ha messo a segno la, che ha ufficializzato l'ingaggio dell'ala statunitense. Il giocatore è una vecchia conoscenza del campionato italiano: Griffin, 203 centimetri di altezza per 88 chilogrammi di peso, ha cominciato la sua carriera proprio nel nostro Paese,in serie A2 nella stagione 2013-2014, con una media di poco superiore ai 17 punti e 7 rimbalzi. Eric Griffin, originario di Orlando (Florida) dove è nato il 26 maggio 1990, nell'ultima stagione è stato in forze, formazione israeliana: la sua media è stata di 14.1 punti, 7 rimbalzi e 1.8 stoppate a partita nella Winner League. Grande soddisfazione per l'ingaggio dell'ala statunitense è stata espressa dalla presidentessa della società canturina,, stregata dalle qualità del giocatore:Molto attivo sul mercato anche un altro team lombardo:, che vuole proseguire nel suo percorso di crescita dopo l'ottima stagione appena conclusa. La società ha tutte le intenzioni di mettere a disposizione di coach Diana una rosa di livello. Gli acquisti di queste ultime ore ne sono una prova: non solo, pilastro della Dinamo Sassari nelle ultime sette stagioni, ma anche una pedina importante come, che nella scorsa stagione ha giocato prima per la Fiat Torino e poi con la GSA Udine in A2. La presidente Graziella Bragaglio ha affermato che: "Due inserimenti che valuteremo con tutta calma, poi la squadra potrà dirsi completa".