Svolta Gallinari: sta per firmare per i Los Angeles Clippers

04/07/2017

Svolta inattesa nella carriera di Danilo Gallinari che ha deciso di lasciare i Denger Nuggets per sposare la causa dei Clippers.

Dopo un lungo tergiversare, Danilo Gallinari ha preso una decisione definitiva: firmerà per i Los Angeles Clippers. Dopo il lungo corteggiamento dei Boston Celtics e i suoi proclami di fedeltà ai Denver Nuggets, il 'Gallo' ha preso una decisione, per molti versi, inattesa. Vuole cambiare aria e ha scelto di sposare la causa di una delle franchigie più prestigiose dell'Nba. Proprio i Clippers, recentemente, hanno visto andare via le due guardie titolari. Danilo Gallinari strapperà un contratto davvero sontuoso con la franchigia californiana: 65 milioni di dollari in 3 anni. Per evitare di sforare il salary cup, i Clippers potranno ingaggiare il 'Gallo' solo tramite una sign-and-trade tra i Denver Nuggets, gli Atlanta Hawks e gli stessi Clippers con il trasferimento di Diamond Stone, Jamal Crawford e la prima scelta 2018 di Houston (ottenuta dallo scambio con Chris Paul) ad Atlanta, mentre i Nuggets riceveranno un compenso. Insieme a Blake Griffin e Jordan DeAndre, Gallinari costituirà uno dei reparti di lunghi tra i più forti dell'Nba. In queste ore, Nuggets, Clippers e Gallinari stanno limando gli ultimi dettagli prima che venga dato l'annuncio ufficiale. Per il 'Gallo' si tratta davvero di un salto di qualità notevole nella propria carriera. In attesa di una estate che lo vedrà protagonista con la maglia azzurra ai prossimi campionati europei.
