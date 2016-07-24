Serie A, mercato: Harvey all'Auxilium, Kurtinaitis nuovo coach Cantù

Con la fine dell'avventura per le nostre Nazionali giovanili,, dove purtroppo gli azzurri non si sono qualificati: a volare a Rio è stata la Serbia, che ha sconfitto gli uomini di Messina nella finale del preolimpico a Torino. Intanto, i club della massima seriein cerca dei giusti rinforzi per la prossima stagione. Tra le più attive, come abbiamo più volte sottolineato,, che in queste ore ha messo a segno un doppio colpo: il rinnovo con il lungo(17 punti e 8,6 rimbalzi di media nel 2015/16) e l'ingaggio di, che l'anno scorso si è attestato a 23 punti di media con la casacca degli Eastern Washington, nel campionato NCAA. E non finisce qui, perchè l'Auxilium starebbe meditando di ingaggiare anche, il play statunitense attualmente in forza all'Orlandina, con cui ha disputato una grande stagione. Il club torinese sta provando a portarlo sotto la Mole, mache hanno messo gli occhi su Boatright. Pesaro si avvia agli ultimi colpi per completare la rosa: nel mirino ci sarebbero, che gioca come play nei Westchester Knicks (Lega di Sviluppo NBA). Qualcosa si muove anche a Cantù., 56 anni, lunga carriera da allenatore in Europa, oltre che Oro Olimpico ed Europeo da giocatore con l'Unione Sovietica. Intanto la Dinamo Sassari - anch'essa molto rinforzata - si prepara ad affrontare. I tifosi e appassionati di basket potranno vedere esibirsi i campioni di Eurocup del Galatasaray, i tedeschi dell'Alba Berlino, l'Hapoel Gerusalemme di Simone Pianigiani e le italiane Sidigas Avellino e Juve Caserta: le gare si giocheranno nelle città di Sassari, Cagliari, Padru e Nuoro.