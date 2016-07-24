Europeo Under 20, l'Italia si vendica: battuta la R.Ceca (81-66), finale 5°posto con la Lettonia

Riscatto Italia.e conquistando così la finale per il quinto posto, che li vedranno opposti oggi pomeriggio alla Lettonia (start ore 15:15), che a sua volta ha battuto l'Ucraina 84-62. I ragazzi di coach Sacripanti hanno superato il trauma dell'eliminazione ai quarti per mano della Turchia e si sono rivelati decisamente superiori ai cechi,, con percentuali finalmente all'altezza. Una crescita evidente, che fa aumentare i rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato.: con 17 punti è lui il top scorer dell'Italia. Praticamente una garanzia, la guardia tiratrice dell'Aquila Trento si è attestato su alti livelli per tutta la durata della competizione. Bene anche Severini e il solito Mussini. A regnare nel primo quarto è l'equilibrio, spezzato dai sei punti consecutivi di Lorenzo Candi,Nel secondo quarto gli azzurrini provano anche ad allungare, aiutati anche da molte palle perse dagli avversari. I cechi, però, sono più che tosti, e riescono caparbiamente a restare aggrappati al match, affidandosi principalmente ai bravi Kroutil e Jokl:Il break che probabilmente 'segna' la partita avviene all'inizio del terzo quarto:Ora il vantaggio azzurro supera la doppia cifra (48-35). Dalla Repubblica Ceca nessuna reazione, l'Italia controlla e punge al momento opportuno: un altro mini break (5-0) firmato Flaccadori e Moretti fa salire l'Italia fino al +16. Non c'è più storia: i cechi alzano bandiera bianca,Il divario aumenta ancora, e l'Italia si aggiudica il match con un netto 81-66.