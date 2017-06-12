Serie A, mercato: Sassari ingaggia Hatcher, Cantù si assicura Jaime Smith

Il mercato delle squadre di Serie A entra sempre più nel vivo.Di nazionalità statunitense, nato a Flint (Michigan) l'8 agosto 1984, 188 centimetri per 85 chilogrammi di peso, Hatcher è un atleta di talento, con una grande esperienza a livello europeo. Il suo acquisto, da parte della Dinamo, è stato realizzato con la speranza che Hatcher possa dare, date per scontate le sue ottime qualità di regista e di leader. Il play americano viene riconosciuto come un elemento di grande responsabilità, che sa prendersi i tiri che contano. Proprio ciò di cui ha bisogno coach Pasquini. Nella stagione appena conclusa,, ed è stato avversario proprio della Dinamo Sassari nella Basketball Champions League. Evidentemente deve aver fatto un'ottima impressione ai dirigenti della formazione sassarese: in quella gara, infatti, Hatcher mise a referto 23 punti. Anche la Pallacanestro Cantù si è assicurata un nuovo play, anch'egli statunitense., prodotto di Alabama-Huntsville, ma in Europa dal 2013-14: l'americano è il primo colpo di mercato della società brianzola. Nel Vecchio Continente, Smith ha giocato in Portogallo, poi in Svizzera, in Belgio e infine in Ucraina dovecon 17.6 punti di media a partita. Nel nostro Paese è il fratello ad essere piuttosto conosciuto, dato che ha militato con Biella, Rieti, Montecatini e Reggio Emilia. Uno sguardo anche alla A2: domani sera, infatti, è in programma gara 1 della finalissima promozioneIl fattore campo è in mano ai bolognesi, ma i giuliani sono stati capaci di eliminare un team di grande livello come la Fortitudo. Difficile, quindi, fare pronostici: la sfida appare particolarmente equilibrata.