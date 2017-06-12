Steph Curry: "Ma quale rimonta Cavs, la chiudiamo subito!"

"Non potevamo permettere a Golden State di festeggiare in casa nostra". Sono state queste le prime parole di Kyrie Irving in conferenza stampae ad impedire ai Warriors di stappare lo spumante alla Quicken Loans Arena. Golden State è arrivata ad un passo dal compiere una cavalcata senza precedenti(il cappotto, ndr) alle Finals contro gli acerrimi rivali degli ultimi anni. Ad un passo, appunto: perchè in gara 4 è venuto fuori tutto il cuore dei Cavaliers, decisi a lottare fino all'ultimo. E già qualcuno, tra gli addetti ai lavori, ha rievocato lo spettro della stagione scorsa,: stavolta l'impresa, per i Cavs, appare decisamente più ardua (nessuno ha mai rimontato da 0-3 in una serie playoff), ma LeBron e soci vogliono tentare l'ennesimo miracolo. Un miracolo a cui non crede uno degli elementi più importanti dei gialloblu di Oakland.e dei propri compagni: non ci sarà nessuna rimonta di Cleveland. "Non penso proprio possa ripetersi qualcosa di simile a quanto accaduto - ha detto lo "Splash Brother" -, abbiamo acquisito una maggior consapevolezza nei nostri mezzi". E poi stavolta c'è unin più: "KD garantisce qualità ed esperienza - spiega Curry - inoltre siamo reduci da un playoff completamente differente rispetto a quello dello scorso anno". Infine, Steph Curry fa notare che c'è differenza anche nel modo in cui è arrivata la prima vittoria di Cleveland. "Quest'anno abbiamo praticamente dominato le prime tre gare, non c'è stata storia - afferma Curry - l'anno scorso, invece, i Cavaliers vinsero gara 3.Siamo cresciuti tantissimo, non perderemo altre gare, ne sono certo".