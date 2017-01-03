Serie A, Milano a fatica su Pesaro. Capo d'Orlando vince e vola alle Final Eight

La quattordicesima giornata di Serie A ha assegnato qualche verdetto.: la capolista, infatti, ha 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici - Venezia e Avellino - e ad un turno dal termine del girone d'andata non può più essere raggiunta. Ma la vittoria contro Pesaro non scaccia via le ombre., che sono usciti tra i fischi nonostante i 2 punti conquistati (88-84). La Consultinvest, per larghi tratti della gara, ha messo paura ai Campioni d'Italia in carica, specialmente nel primo tempo.si è rivelato un'autentica spina nel fianco nella retroguardia di Repesa, che ha trovato in Macvan e Pascolo gli uomini della provvidenza., delusi da una squadra che - specialmente in Europa - sta tradendo le aspettative. Tuttavia, Repesa può dirsi soddisfatto anche per i risultati delle avversarie: Venezia è crollata in casa contro Sassari,, che ora vede concretamente le Final Eight. Gli uomini di Menetti hanno avuto un approccio al match davvero da dimenticare: non basta il solito Aradori (24 punti) ad evitare la quarta sconfitta consecutiva in trasferta. Per la The Flexx è il quarto successo negli ultimi 5 match.Straordinario il girone d'andata dell'Orlandina - ora anche senza Fitipaldo e con un organico ridotto all'osso - sconfitta in casa solo dall'Olimpia Milano. Brindisi si consola con i 23 punti di Carter. Torna a sorridere dopo tantissimo la Vanoli Cremona, brava a superare l'Openjobmetis Varese (85-71) e a riaprire il discorso salvezza., mentre la Germani Brescia espugna anche il PalaAlpitour (86-91 alla Fiat Torino) e può anch'essa coltivare il sogno delle Final Eight.