NBA, Harden super: Houston vince ancora. Successi per Cavs e Warriors

Terza tripla doppia consecutiva e sfida contro Wall nettamente vinta.: i suoi 23 punti, 10 rimbalzi e 10 assist servono come il pane a Houston per rimontare Washington nel secondo tempo. Brutto primo tempo per i padroni di casa, che totalizzano percentuali al tiro a cui non eravamo davvero abituati:, portandosi sul +12 al riposo lungo. Ma nella ripresa i Rockets tornano quelli di sempre: nel terzo periodo il break di 18-6 permette ai locali di tornare a condurre le operazioni,. Nell'ultimo quarto Houston consolida il successo: finisce 101-91 per gli uomini di coach D'Antoni, che conquistano il loro 27esimo successo stagionale.per avere la meglio dei New Orleans Pelicans (90-82). Coach Lue (anche lui non proprio in salute) deve fare i conti anche con un LeBron in condizioni precarie: l'attacco dei Cavs non è quello di sempre, e si vede. Tuttavia, nella ripresa Cleveland ritrova un pò di smalto e recupera dal -10 che aveva fatto sognare il colpaccio ai Pelicans: ci pensa LeBron nel finale di gara a mettere dentro i punti decisivi per i padroni di casa. Denver ci prova, ma Golden State non lascia scampo.e risultano decisivi nel 127-119 dei Warriors sui Nuggets. Bella prova di Danilo Gallinari (19 punti), ma contro i gialloblu di Oakland - 30 vittorie e 5 sconfitte - serve qualcosa di straordinario. Russell Westbrook è sempre il solito, ma i suoi 30 punti non sono sufficienti ad OKC per avere la meglio su Minnesota (94-98).(26 punti, 10 rimbalzi e 5 assist) e portano a casa la 17esima vittoria stagionale e il sesto posto nella Eastern Conference.