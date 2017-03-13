Serie A, Milano senza rivali. Varese vince e vede la salvezza

Nemmeno il calore del Palaserradimigni, nemmeno un avversario come la Dinamo Sassari che pure sta dimostrando di poter giocare un ruolo da protagonista. L'Olimpia è più forte di tutto e di tutti. Il team allenato da coach Federico Pasquini gioca un ottimo match. Ma non basta.sulle inseguitrici Avellino e Venezia. Già nel primo tempo gli uomini di Repesa mostrano i muscoli e vanno all'intervallo avanti di 9 punti. Nella ripresa la musica non sembra cambiare - Milano vola sul +14 - almeno fino agli ultimi minuti del terzo quarto, quando Sassariquando mancano sei minuti alla sirena conclusiva. Il Palaserradimigni si infiamma e comincia a credere ad una rivincita della recente finale di Coppa Italia (persa proprio contro l'Olimpia), ma i campioni d'Italia in carica non si scompongono,e vanno a prendersi l'ennesimo successo di questa stagione. Era una trasferta difficilissima quella del PalaBigi per Avellino: gli irpini sapevano di trovare una Grissin Bon ferita dopo gli ultimi risultati particolarmente negativi., grazie al canestro di Thomas a 17 secondi dalla fine del supplementare. L'ultima palla utile è nelle mani di Aradori, ma il reggiano fallisce il tiro del successo. Vince anche Venezia, che passa a Pistoia 71-78 e si mette definitivamente alle spalle l'ultimo mese, dove ha collezionato la bellezza di 6 sconfitte.: Pistoia, tuttavia, resta aggrappata al match fino agli ultimi minuti. Cade ancora Caserta: al PalaMaggiò passa la Pallacanestro Cantù (79-85), trascinata da un Johnson stellare (35 punti).(93-78, terza vittoria consecutiva per la Openjobmetis) mentre Cremona cede in casa contro la Betaland Capo d'Orlando (82-86). Stasera il posticipo tra la Fiat Torino e l'Aquila Trento.