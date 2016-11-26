Serie A, Milano vuole la nona sinfonia. Fari puntati su Avellino-Brindisi e Venezia-Caserta

Con l'anticipo di staseraprende ufficialmente il via la nona giornata del campionato di Serie A di basket maschile. La Dinamo ha finora avuto un andamento piuttosto altalenante, con quattro vittorie e quattro sconfitte, mentre la Vanoli è sempre più ultima in classifica,. I cremonesi hanno mostrato dei miglioramenti nell'ultimo match (proibitivo) contro l'Olimpia Milano, ma la strada è ancora molto lunga. Tuttavia Sassari, tra campionato e coppe, viene da cinque sconfitte consecutive, e: "Dobbiamo saper andare oltre, lasciandoci alle spalle le partite perse e focalizzandoci sulla sfida successiva in brevissimo tempo". I piatti forti della domenica sono due:Per coach Sacchetti, la trasferta al PalaDelMauro è una delle più difficili del campionato: "La Scandone è una squadra da vertice, subito dopo Milano e accanto a Reggio Emilia - ha detto Sacchetti -, pronti a sfruttare le nostre opportunità e consapevoli di poter e dover ancora migliorare diversi aspetti di gioco". Per la capolista, a punteggio pieno dopo otto partite, l'impegno contro la The Flexx Pistoia non dovrebbe creare troppi problemi, ma Repesa non si fida.: "Tutte le partite vanno giocate - dice Crosariol - loro sono favoriti ma noi andiamo a Milano per far di tutto per provare a rovinargli il piano". A mezzogiorno Capo d'Orlando, sconfitta a Caserta dopo tre vittorie consecutive, vuole tornare subito al successo contro la Openjobmetis Varese, mentre la Fiat Torino è attesa daIl posticipo serale è 'gustoso': la, che viene da due successi esterni consecutivi, ospita la, che vuole consolidarsi come seconda forza del campionato. In attesa che Milano faccia un passo falso...