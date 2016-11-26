NBA, Clippers ko a Detroit. LeBron fa 1000 in NBA schiantando Dallas

Le gare della notte in NBA hanno detto due cose in particolare:, che perdono così il miglior record NBA e a Ovest (superati da Golden State),, che festeggia con la roboante vittoria dei Cavaliers sui Mavericks (128-90). Per i losangelini è la prima sconfitta esterna della stagione. I Clippers stavano vivendo un momento d'oro, un autentico sogno:, nonostante i 24 punti a testa di Redick e Griffin. Detroit si è anche complicata la vita nel finale, complice la grande rimonta di Los Angeles che per un attimo aveva illuso Doc Rivers (da -18 a -3 a 7 minuti dalla sirena conclusiva)., non scendendo più sotto i 7 punti di vantaggio. Sono 38 i punti di distacco rifilati dai Cavs a Dallas: troppo superiore la compagine campione del mondo in carica, che ha festeggiato nel migliore dei modi le 1000 partite in NBA di sua maestà LeBron., a cui fa da contraltare il ruolino di marcia davvero precario dei Mavs (2-13). Kevin Love (27 punti) e James Irving (25) sono i protagonisti del successo Cleveland, che al riposo aveva già segnato 72 punti., privi di Danilo Gallinari. Mattatore, manco a dirlo, Russell Westbrook: un'altra tripla doppia per la stella dei Thunder (36 punti, 18 assist e 12 rimbalzi) che fa tornare al successo Oklahoma dopo un periodo buio. Senza Embiid i 76ers perdono molto del proprio valore., che pure ha realizzato 14 punti e 7 rimbalzi. I Bulls ottengono la sesta vittoria in otto partite, con Dwyane Wade e Jimmy Butler scatenati: 26 punti a testa. Vittorie esterne per Washington e Miami, che espugnano rispettivamente i parquet di Orlando (91-94) e Memphis (81-90)., trascinata dai soliti DeRozan (26 punti) e Lowry (19): a Milwaukee non sono sufficienti i 29 punti e 11 assist del sempre positivo Antetokounmpo.