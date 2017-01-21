Serie A, Pasquini non si fida di Varese: "Squadra da temere"

Il coach della Dinamo Sassari, Federico Pasquini, non vuole che i suoi ragazzi abbassino la guardia e sottolinea le difficoltà di una trasferta che può rivelarsi una trappola. L'appuntamento è per domenica alle 18:15 sul parquet della Openjobmetis. "Giochiamo contro una squadra che nelle ultime settimane- dice Pasquini - un gruppo che sta trovando equilibrio, molto aggressivo in difesa e molto presente sotto i tabelloni". Pasquini chiede quindi. Dopo il buon finale nel girone d'andata - con il raggiungimento delle Final Eight - l'allenatore del team sardo vuole cominciare questa seconda parte di stagione nel migliore dei modi. "Varese è da temere, è diversa da quella di un po' di tempo fa, dovremo esser bravi ad approcciarla bene - spiega ancora il tecnico di Sassari - ogni allenatore la vede a modo suo,, il marchio di fabbrica, più contropiede e transizione in attacco con spaziature precise. Insomma, dopo un mese la sua impronta è già chiara". Dove può arrivare questa Dinamo? Per Pasquini è ancora presto per tracciare un bilancio: "Siamo ancora a gennaio - dice il coach -ma abbiamo bisogno ancora di un paio di mesi". Varese, dal canto suo, attende il team sardo con un solo pensiero in testa:Ma sarà dura: lo sa bene coach Caja, che sviscera le ottime caratteristiche di Sassari. "Domenica ci aspetta un'altra partita difficile.- spiega Caja - a dirlo sono gli ultimi risultati ottenuti sia in campionato che in coppa dove ha raggiunto rispettivamente Coppa Italia e il quasi matematico accesso per continuare in Champions League. Ha un roster molto ampio composto da giocatori di alto livello fisico e tecnico".