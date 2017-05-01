Serie A, Pesaro vince e si salva: Cremona retrocede in A2

E' questo il verdetto della ventinovesima e penultima giornata del campionato di Serie A di basket maschile. Il team allenato da coach Lepore è uscito sconfitto dal derby lombardo disputato sul parquet di Varese, dove prosegue la tradizione negativa di Cremona (che non ha mai vinto in casa della Openjobmetis in Serie A). La Vanoli ha perso 78-75 mentre la sua diretta concorrente per la salvezza, la Consultinvest Pesaro, riusciva nell'impresa di superare l'Olimpia Milano davanti al proprio pubblico:nei confronti dell'ultima in classifica (da 2 a 4 punti). Con una sola gara rimasta, il margine non è più colmabile: Pesaro resta in Serie A, mentre Cremona retrocede in A2 dopo otto campionati trascorsi nel massimo campionato di basket italiano. Il trascinatore della Vuelle Pesaro è Jones con i suoi 29 punti, ma va menzionata anche la prova di Clark (23). Cremona ha lottato con tutte le sue forze,, ma è proprio lui a mettere dentro solo uno dei tre liberi decisivi nel finale di gara. Il derby campano se lo aggiudica la Sidigas Avellino, che al PalaDelMauro sconfigge la Pasta Reggia Caserta 79-75. Con questo importante successo, a quota 38 insieme alla Reyer Venezia impegnata mercoledì sera al Palaserradimigni contro la Dinamo Sassari. Il team sardo, nel frattempo,, che compiono il loro dovere rispettivamente contro Cantù e Pistoia. L'Aquila vince in casa della Red October 77-91, mentre la Grissin Bon regola al PalaBigi la The Flexx (77-68).contro la Betaland Capo d'Orlando. I pugliesi di coach Sacchetti si sono imposti 87-75: ora sono ottavi, a pari merito con Pistoia e Orlandina. Saranno decisivi gli ultimi 40 minuti per decidere chi potrà accedere ai playoff.