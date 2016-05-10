Serie A, playoff: Avellino e Reggio Emilia ok, Pistoia e Sassari quasi fuori

non si lasciano sfuggire la possibilità di sfruttare a pieno il proprio fattore campo e si portano sul 2-0 contronei quarti di finale playoffIrpini e emiliani sono così ad un passo dalla qualificazione in, mentre toscani e sardi dovranno tentare il tutto per tutto sul proprio parquet per mantenere vive le speranze di passaggio del turno. Ottime le risposte di pubblico in entrambi i casi: alaccorrono in 4800 per sostenere i biancoverdi, mentre alassistono in 3500 al successo dei beniamini locali. Mercoledì sera, a campi invertiti, sono in programma le due gare-3, che potrebbero già decidere le prime due semifinaliste di questi playoff. Avellino mantiene le redini per tutto il match contro Pistoia., che pure partono forte: un break di 0-9 che costringe il coach avellinese al timeout. La Sidigas torna sul parquet determinata a non concedere più nulla a Pistoia. Il primo quarto si chiude 23-17 per Avellino, che aumenterà il suo vantaggio all'intervallo (47-33)., che gestisce senza troppi patemi. Nell'ultimo quarto Pistoia prova ad avvicinarsi (70-60) ma è solo un fuoco di paglia: gli uomini di Sacripanti si riportano ben presto sul +15 e chiudono il match sull'83-70. I campioni d'Italia di Sassari sono ad un passo dal cedere il trono., che pure aveva concluso avanti i primi tre quarti. Già nella prima frazione Sassari dimostra di essere più che viva (20-22), ma è nel secondo quarto che gli ospiti fanno tremare il PalaBigi:e manda Sassari al riposo con un prezioso +7. Reggio torna in campo nella ripresa aumentando l'agonismo. Sassari regge l'urto locale, e gestisce il vantaggio. Ma nell'ultima frazione sale in cattedra Della Valle: due triple pesantissime, Reggio torna avanti. Gli ultimi minuti vivono un emozionante botta e risposta tra i due quintetti,, che regala il +6 a coach Menetti. Termina 82-75 per Reggio Emilia, che vola sul 2-0 e vede la semifinale.