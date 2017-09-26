Serie A, presentato il campionato. Botta e risposta Petrucci-Proli, siparietto Sacchetti-Pianigiani
26/09/2017
Di solito le cerimonie di presentazione vanno via piuttosto 'liscie', con le varie dichiarazioni di circostanza da parte dei presenti che fanno da contorno all'evento. Ieri non è andata esattamente così a Bologna, dove la Legabasket ha presentato il nuovo campionato che prenderà il via in questo weekend. La stagione è già cominciata, e ha visto la vittoria in Supercoppa dell'Olimpia Milano (che bissa il successo del 2016) in finale contro i campioni d'Italia della Reyer Venezia: a dimostrazione che sarà senza dubbio un torneo all'insegna dell'equilibrio, con tante emozioni da poter regalare ai tifosi. Ieri, dopo aver comunicato la data e il luogo delle Final Eight di Coppa Italia (si disputeranno a Firenze dal 15 al 18 febbraio 2018, ndr), c'è stato il tempo per un botta e risposta piuttosto intenso tra il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) Gianni Petrucci e il numero uno dell'EA7, Livio Proli. Petrucci ha garantito ai giornalisti che non ci sarà più "nessun litigio" con Proli, ma il presidente di Milano ha voluto fare delle precisazioni: "Non litigheremo però è chiaro che ci vuole un passo in avanti da entrambe le parti - ha sottolineato Proli - Noi come club in questo momento vorremmo sentirci liberi di poter vivere la competitività senza freni e ostacoli. Credo che come Milano questo diritto lo difenderemo fino in fondo, senza voler fare la guerra con nessuno". Immediata la replica di Petrucci: "La Federazione farà altrettanto, nel rispetto delle regole". Più 'leggero' il siparietto tra il coach dell'Olimpia, Simone Pianigiani, e quello della Vanoli Cremona nonchè dell'Italbasket, Meo Sacchetti. Pianigiani ha elencato diverse "competitors" per il titolo, cosa che ha provocato la reazione ironica di Sacchetti: "Stai già iniziando a piangere. Ne hai nominate dieci, meno male che hai dimenticato Cremona - ha commentato Sacchetti tra le risate generali - La verità, Simone, è che hai la squadra più forte e sei il favorito".
