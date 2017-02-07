Serie A, risorge Reggio Emilia: Brindisi al tappeto (98-84)

Dopo quattro sconfitte consecutive che rischiavano di compromettere addirittura il piazzamento playoff,La truppa di coach Menetti ritrova finalmente la giusta amalgama: ottima prova di squadra per i reggiani, che riescono ad uscire dal tunnel grazie al collettivo. Torna ad alti livelli uno degli uomini migliori della Grissin Bon,: 25 punti con 5/5 da tre, prova da incorniciare. L'Enel Brindisi, dal canto suo, non ha affatto sfigurato. I biancoblu di Sacchetti sono rimasti in gara praticamente fino alla fine, sospinti dalla verve di M'Baye (19 punti). Nel primo tempo è infatti Reggio Emilia a condurre le operazioni, mettendo subito il muso avanti:. Il primo quarto si chiude sul 23-19, nel secondo la Grissin Bon aumenta i giri - sugli scudi Jalen Reynolds - e all'intervallo è +9 per gli uomini di Menetti. Comincia la ripresa, e Brindisi rientra sul parquet con più coraggio., ma mai come quelli che Polonara procura alla difesa brindisina: alla fine del terzo quarto Reggio è sopra di 10 lunghezze (68-58). Negli ultimi 10' l'Enel è chiamata a tentar qualcosa se vuole sperare di agganciare Reggio Emilia. E la reazione, puntualmente, arriva: trascinata da un ottimo Moore,quando mancano tre minuti alla sirena. Al momento decisivo, però, a rovinare i piani di Sacchetti ci pensa Scott, che si fa prima fischiare un tecnico e poi è costretto a uscire per 5 falli. Reggio Emilia non si fa pregare:Reggio ritrova finalmente il successo dopo un periodo estremamente complicato; Brindisi esce a testa alta, ma registra l'ennesima sconfitta lontano dal PalaPentassuglia.