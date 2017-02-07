Washington - Cleveland, che spettacolo: la spuntano i Cavs all'overtime (135-140)

Emozioni, colpi di scena, ribaltamenti di fronte e spettacolo:A spuntarla sono stati i Cavaliers, che hanno avuto bisogno di un tempo supplementare per avere ragione degli ottimi Wizards (135-140 dts). Ma il match ha offerto davvero tutto quello che un appassionato di pallacanestro può desiderare:, l'eccellente prova di Wall, l'incredibile overtime di Kyrie Irving, Love e Beal strepitosi al tiro da tre. Alla fine vince solo uno, e in questo caso vincono i Cavs:, e possono legittimamente ambire ai primi tre posti della Eastern Conference. Il successo di Cleveland passa attraverso le prestazioni dei suoi "fantastici tre": Love, Irving e ovviamente LeBron James, che regala ben 17 assist ai suoi compagni. Tuttavia, il primo tempo è 'capitolino':. Nella ripresa, però, ecco il sorpasso Cavs: Washington non molla e controsorpassa gli avversari, fino alla straordinaria tripla di LeBron quando mancano solo 3 secondi alla sirena. Si va all'overtime, dove si scatena Kyrie Irving e doveVincono i Cavs, ma ieri al Verizon Center (caduto dopo 17 vittorie consecutive!) ha vinto soprattutto l'NBA., ma non sono bastati per permettere ai suoi Oklahoma Thunder di avere la meglio sui Pacers. Indiana si prende la 29esima vittoria stagionale:, grazie anche ai 21 punti, 8 rimbalzi e 4 assist di George. Il ritorno sul parquet di DeMar DeRozan fa volare Toronto: il fenomeno di Compton ricomincia esattamente come aveva finito,. Ottima ancora una volta anche la prova di Lowry: per lui 24 punti e 8 assist. Quinta sconfitta nelle ultime 6 gare per gli uomini di Doc Rivers.