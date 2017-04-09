Serie A, Sassari implacabile: Trento ko, Pasquini ora è quarto

Una vittoria che vale doppio.- dando così continuità ai due sofferti successi contro Cremona e Brindisi - e di volare così al quarto posto in classifica, agganciando a quota 30 proprio la truppa di coach Buscaglia., dato che si sono imposti anche nella gara di andata (vinta di 3 punti, ndr). Sassari, che pure ha dovuto fare a meno di Lacey (sostituito da Carter), si è affidata alla grande condizione di David Bell, che ha totalizzato 20 punti e un'ottima prestazione. Trento, dal canto suo, era in formazione rimaneggiata: i padroni di casa hanno mostrato tutte le loro qualità a rimbalzo, ma hanno registrato pessime percentuali al tiro (addirittura 5/24 da tre...). A farla da padrone sono state le difese: non a caso si sfidavano due delle retroguardie migliori del campionato. La partenza è tutta di marca Dinamo, ma a lungo andare Trento trova le giuste contromisure:manda i padroni di casa all'intervallo avanti di 3 lunghezze. Troppo brutto per essere vero il secondo quarto di Sassari: la strigliata di coach Pasquini fa bene ai biancoblu, che rientrano sul parquet con tutt'altro piglio. Sutton prova ad arginare la furia sarda,Negli ultimi 10' Trento le prova tutte, ma Sassari resta concentrata e vola sul +6 quando mancano 90 secondi alla sirena. Le battute finali non regalano ribaltoni: vince la Dinamo 57-66. Nel post-partita Pasquini elogia i suoi: Avevo chiesto alla squadra una grande prestazione a livello difensivo, tenendo Trento sotto gli 80 punti., a dimostrazione della grande qualità, del grande cuore e presenza che hanno portato in campo".