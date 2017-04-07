Serie A, che sfida tra Trento e Sassari. Pasquini: "Incredibile il loro girone di ritorno"

Una delle gare più interessanti della 26esima giornata del campionato di Serie A di basket maschile è senza dubbio quella in programma al PalaTrentoL'allenatore dei sardi sa benissimo che quella di sabato alle 20:45 è una delle sfide più dure per i suoi uomini da qui alla fine della regular season. Trento, nel girone di ritorno,e portandosi a soli 4 punti dalla vicecapolista Venezia. "Andiamo a giocare una partita molto importante, come dice la classifica,- ha detto Pasquini in conferenza stampa - una squadra che in questi giorni è stata colpita da due infortuni molto importanti". Chiaro il riferimento ai forfait di Baldi Rossi e Marble. Per Pasquini la doppia (e pesante) assenza può rappresentare sia un vantaggio per Sassari, ma anche un pericolo in più, perchè i "giocatori che finora hanno avutopossono tirare fuori il meglio dalle loro qualità individuali". "Dipenderà molto da noi - precisa Pasquini - da che approccio avremo alla partita: perché è chiaro che loro a livello di energia e di spinta che avranno in questo momento saranno pronti, visto che dovranno giocare anche per Marble e Baldi Rossi"."Una grave mancanza di rispetto per la società e per la gente". Queste le parole del presidente della Consultinvest Pesaro,, dopo che tre giocatori della Vuelle - Hazell, Thornton e Nnoko -dopo la pesante sconfitta interna contro la Vanoli Cremona. A riportarlo è il Corriere dello Sport. I tre sono stati spediti in ritiro punitivo a Borgo Pace.