Datome torna in campo e realizza 7 punti nel successo del Fenerbahce contro il Barcellona

Successo all'extratime per il Fenerbahce di Gigi Datome che tornava in campo dopo le due settimane di stop dovute a problemi alla spalla.

Il ritorno in campo diè coinciso con il successo sofferto del suopernell'ultimo match della regular season di Eurolega. I turchi hanno fatto grande fatica per superare un Barça ormai di fatto eliminato dalla competizione. Gigi Datome tornava in campo dopo le due settimane di stop imposte dall'infortunio alla spalla rimediato a Tel Aviv che lo ha costretto a curarsi per evitare ricadute.Per il quintetto allenato dac era di capitale importanza conquistare questo successo, per garantirsi una posizione migliore nella griglia dei playoff evitando lo scontro immediato con il temibileUn match davvero brutto, condito da errori marchiani dall'una e dall'altra parte e con basse percentuali di realizzazione. Turchi molto nervosi e precipitosi nelle conclusioni, svogliati gli uomini allenati da. Il punteggio è rimasto a lungo in equilbrio e nel finale gli spagnoli hanno avuto anche la palla della possibile vittoria tra le mani, ma a causa di errori banali hanno finito per perdere la partita. La gara si è decisa all'extratime nel quale è stato il solitoa fare la differenza con due bombe che hanno tagliato le gambe agli avversari. La guardia ha chiuso la propria fatica con 15 punti a referto, 5 rimbalzi, 3 assist e 17 di valutazione. Bene ancheautore di 9 punti, 15 rimbalzi, 3 assist e 27 di valutazione. Proprio lui si è conquistato sul campo il titolo platonico di Mvp del match. Anche Gigi Datome ha lasciato il segno, realizzando, 2 assist nei 24 minuti in cui è rimasto in campo. Per il Barcellona poco o nulla da salvare in una stagione davvero amara. Solo i 4.000 punti in Eurolega dirappresentano l'unico motivo per sorridere per il team catalano. Nessuno ha fatto meglio di lui in questa competizione.