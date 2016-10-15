Serie A, terza giornata: insidia Varese per l'Olimpia, Reggio Emilia di scena a Brindisi

Prende il via staseracon i due anticipi in programma alle ore 20:30. I due match di questa sera vedono la Sidigas Avellino affrontare in casa la The Flexx Pistoia, mentre la Germani Brescia farà visita alla Dinamo Sassari.. Il team di coach Sacripanti ha dimostrato di poter giocare un ruolo da protagonista in questo torneo: impressioni che la Sidigas vuole confermare battendo Pistoia e continuando così l'inseguimento al duo di testa (Milano e Venezia). Dal canto suo, Pistoia non regalerà nulla.è stata certamente una gioia incontenibile per la Germani Brescia. Che non vuole fermarsi: l'impegno è proibitivo, ma perchè non provarci? La Dinamo Sassari è molto forte ed è senza dubbio una candidata alla finalissima, ma coach Pasquini ha ancora qualche problemino nell'assemblaggio. La giornata di domani si apre con la sfida di mezzogiorno tra Cantù e Pesaro:Il tardo pomeriggio propone tre sfide interessantissime: alle 18:15 la Vanoli Cremona riceverà la Pasta Reggia Caserta, mentre. Alle 19 sarà la volta di una delle due capoliste, la Reyer Venezia, impegnata al PalaTaliercio contro l'Aquila Trento di Flaccadori. Il match serale è un derby tutto lombardo: l'altra squadra al vertice della classifica, l'Olimpia Milano, riceve al Forum di Assago la Openjobmetis Varese. Il pronostico sembra scontato,in questa primissima fase della stagione. E poi è pur sempre un derby... Il posticipo di domani sera è la grande occasione per Capo d'Orlando di cominciare a raccogliere quanto seminato: nonostante l'ottima prova alla prima giornata contro Milano,L'avversario è la Fiat Torino, rinfrancata dal successo casalingo contro Pesaro e desiderosa di proseguire su questa strada.