Trieste, tutti al palazzetto per ricordare Eugenio Rossetti

La Pallacanestro Trieste ha infatti invitato tutte le squadre di basket giovanile e minibasket della città ad essere presenti domani al PalaTrieste in occasione della partita casalinga dell'Alma, che milita nel campionato di A2,, il 16enne deceduto dopo essere stato colpito da un attacco cardiaco mentre era in campo a Mazzano (Brescia) per un match del campionato under 20. Con questa scelta, l'Alma vuole coinvolgere tutti i giovani cestisti triestini, sconvolti dalla perdita così improvvisa e brutale di un loro collega, ma soprattutto di un loro amico,mentre faceva la cosa che più amava: giocare a basket. A partire dalle 17 di domenica, quindi, tutti i giovani tesserati delle società di basket triestine, assieme a due accompagnatori per società,. La società giuliana ha inoltre chiesto a tutti i dirigenti di far partecipare i propri ragazzi con le divise sociali dei rispettivi team. Subito dopo l'inno nazionale, la Pallacanestro Trieste schiererà sul campo, accanto alla propria squadra,. Anche la Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di ricordare simbolicamente lo sfortunato atleta: su ogni campo d'Italia - compreso ovviamente quello triestino -in memoria di Eugenio Rossetti. Intanto sulla morte del ragazzo sta indagando la Procura di Brescia.: prima di conoscere l'esito definitivo dell'esame autoptico, disposto dalla stessa Procura di Brescia, potrebbero passare diverse settimane. Il 16enne ha accusato un malore mentre era in campo con la squadra, la BaskeTrieste, in una gara del campionato under 20 a Mazzano (Brescia).Immediato l'intervento dei sanitari con il defibrillatore, ma durante il trasporto in ambulanza il 16enne è stato colto da, che ne ha ulteriormente aggravato le condizioni.