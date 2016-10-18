Home LegaBasket Serie A, terza giornata: risultati, tabellini e classifica

di Redazione 18/10/2016

Ecco un quadro di quanto è accaduto nella terza giornata del campionato di serie A, con i tabellini dei realizzatori e la classifica generale. Ecco i risultati, i tabellini e la classifica aggiornata dopo la terza giornata del massimo campionato di basket italiano. Spiccano i 26 punti di Della Valle messi a referto nel successo di Reggio Emilia contro Brindisi. Il posticipo di Capo d'Orlando si è concluso con il successo dei padroni di casa per 90-77. Sugli scudi la ottima prestazione di Fitipaldo, autore di 24 punti. Tabellini terza giornata: EMPORIO ARMANI MILANO-OPENJOBMETIS VARESE 79-71 (22-16, 44-33, 62-52) EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: McLean 13, Fontecchio 2, Gentile 9, Hickman 3, Kalnietis, Radulijca 2, Dragic 2, Macvan 11, Pascolo 11, Cinciarini 4, Abass 15, Simon 7. Allenatore: Repesa. OPENJOBMETIS VARESE: Anosike 5, Maynor 3, Avramovic 19, Pelle 9, Bulleri ne, Cavaliero 11, Campani 14, Kangur 2, Canavesi ne, Ferrero, Eyenga 2, Johnson 6. Allenatore: Moretti. ARBITRI: Paternico'-Lo Guzzo-Morelli. NOTE: Tiri liberi: Milano 9/11, Varese 10/12. Uscito per 5 falli: Hickman. UMANA REYER-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 59-76 (7-22, 28-35, 49-55) UMANA REYER VENEZIA: Haynes 3, Hagins 8, Ejim 6, Peric 6, Bramos 5, Tonut 8, Visconti ne, Filloy 8, Ress 6, Ortner 3, Viggiano, McGee 6. Allenatore: De Raffaele. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Craft, Jefferson 18, Baldi 2, Moraschini 7, Forray 6, Flaccadori 13, Gomes 3, Hogue 11, Lighty 16, Lechthaler ne. Allenatore: Buscaglia. ARBITRI: Sahin-Belfiore-Weidmann. NOTE: Tiri liberi: Venezia 7/9, Trento 12/18. Uscito per cinque falli: nessuno. ENEL BASKET BRINDISI-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 78-82 (21-18, 38-42, 61-60) ENEL BRINDISI: Agbelese 5, Scott 19, Carter 18, English 3, Fiusco ne, Cardillo, Invidia ne, Donzelli ne, M'Baye 22, Joseph 8, Sgobba, Spanghero 3. Allenatore: Sacchetti. GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Aradori 16, Needham 2, Polonara 3, James 2, Della Valle 26, De Nicolao 3, Strautins ne, Cervi 17, Lesic 6, Gentile 7. Allenatore: Menetti. ARBITRI: Seghetti-Martolini-Boninsegna. NOTE: Tiri liberi: Brindisi 6/9, Reggio Emilia 9/11. Uscito per 5 falli: Cervi. VANOLI CREMONA-PASTA REGGIA CASERTA 82-95 (19-13, 44-32, 58-64) VANOLI CREMONA: Amato 3, Mian 5, Gaspardo, Wojciechowski 7, Biligha 6, Turner 21, York 13, Thomas Omar Abdul 1, Thomas TaShawn 6, Holloway 20. Allenatore: Pancotto. PASTA REGGIA CASERTA: Sosa 12, Cinciarini 15, Ventrone ne, Putney 21, Gaddefors 6, Jackson 2, Giuri 2, Bostic 12, Cefarelli ne, Metreveli ne, Czyz 15, Watt 10. Allenatore: Dell'Agnello. ARBITRI: Lanzarini-Di Francesco-Vicino. NOTE: Tiri liberi: Cremona 22/28, Caserta 17/19. Uscito per cinque falli: nessuno. RED OCTOBER CANTÙ-CONSULTINVEST PESARO 77-68 (23-25, 41-40, 61-50) Cantù: Baparapè ne, Parrillo, Laganà ne, Pilepic 17, Waters 14, Callahan 3, Kariniauskas 5, Darden 14, Quaglia ne, Travis 2, Johnson 11, Lawal 11. Allenatore: Kurtinaitis. Pesaro: Fields 8, Gazzotti, Cassese ne, Thornton 13, Jasaitis 2, Ceron 2, Bocconcelli ne, Jones 21, Serpilli ne, Nnoko 6, Zavackas 6, Harrow 10. Allenatore: Bucchi. Arbitri: Sabetta, Biggi, Paglialunga. Note: Tiri liberi: Cantù: 5/10, Pesaro 8/10. Usciti per cinque falli: nessuno. Classifica basket serie A: Milano 6 punti; Venezia, Avellino, Sassari, Caserta, Reggio Emilia, Trento 4; Brindisi, Cremona, Pesaro, Torino, Brescia, Varese, Pistoia, Cantù, Capo d'Orlando 2.