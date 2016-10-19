Fiba Champions League: successi per Avellino e Sassari nella prima giornata

Successo corsaro in Fiba Champions League per Avellino, mentre Sassari fatica oltre le previsioni per battere lo Zielona Gora.

Dinamo Sassari-Zielona Gora 74-70: bene Johnson Odom

Parte bene l'avventura delle squadre italiane nellaLaha avuto la meglio contro ilin trasferta, mentreha sconfitto in casa il, arcigna squadra polacca. Gli irpini si sono imposti sul campo della Mega Leks per 84-70 grazie anche ad un super, autore di ben 25 punti e protagonista assoluto insieme al compagno di squadra Randolph (21 punti). I due, insieme, hanno messo a segno la metà dei punti totali della squadra allenata da Sacripanti.E' stato proprio l'ex Olimpia a trascinare i campani verso il successo prendendo la squadra in mano nei momenti meno facili. Il suo duello conè stato certamente uno dei fattori decisivi del match. Dall'altra parte bene Kaba e Novak (rispettivamente autori di 18 e 15 punti) gli unici a tenere testa allo strapotere tecnico della squadra di Sacripanti.: Mushidi 8, Djokovic, Jaramaz 4, Veljcovic, Milisavljevic, Kaba 18, Zagorac 7, Kankar 2, Simeunovic 8, Tejic 8, Novak 15.: Zerini 9, Ragland 25, Green 5, Esposito ne, Leunen 6, Cusin 6, Severini 3, Randolph 21, Ojomoh 3, Fesenko 6, Parlato ne.Nell'altro match debutto vincente in Fiba Champions League anche per lache, a fatica, riesce a piegare losolo nel finale imponendosi perUn match combattuto sul filo della sirena che ha visto i sardi sudare le proverbiali sette camicie prima piegare la resistenza della formazione polacca, mai doma. Sugli scudiautore di 17 punti e miglior marcatore della squadra di Pasquini. Inizio ottimo per i sardi che piazzano subito un break importante grazie anche ad una partenza lanciata diLa partenza sprint illude i sardi, ma i polacchi riescono a rimanere perfettamente in gara fino a condurre per 58-56 alla fine del terzo quarto. Disono i canestri decisivi che, nei minuti finali, consentono alla Dinamo Sassari di archiviare i primi due punti stagionali in Europa. Johnson-Odom (17 punti), Sacchetti (5 rimbalzi), Johnson-Odom (4 assist).