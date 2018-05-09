Home LegaBasket Serie A, ultimo atto: Sassari-Pesaro e Cremona-Capo d'Orlando sfide cruciali

di Redazione 09/05/2018

Ormai ci siamo. Mancano poche ore all'ultimo atto della regular season del campionato di Serie A di basket maschile. Stasera tutti i verdetti saranno ufficiali: dal primato, in una sfida spettacolare tra Venezia e Milano, ai playoff, dove Sassari e Cremona ci credono ancora. Senza dimenticare la lotta salvezza, che vede in corsa Pesaro e Capo d'Orlando. Uno degli incroci "thriller" del trentesimo e ultimo turno è proprio quello che mette di fronte la Dinamo Sassari e la Vuelle Pesaro, che si sfideranno al Palaserradimigni alle ore 20:30. La formazione sarda coltiva ancora speranze di poter entrare a far parte delle prime otto, mentre i marchigiani devono vincere per essere certi della salvezza matematica. Un ko della Vuelle e una vittoria della Betaland a Cremona (con la Vanoli in piena corsa playoff) garantirebbe la permanenza in Serie A ai siciliani e condannerebbe Pesaro. Per la VL sarà una trasferta durissima. Sassari cercherà di portare a casa i due punti, sperando che Cantù non faccia altrettanto in casa contro Brindisi. "È l'ultima partita di regular season, giochiamo in casa e davanti al nostro pubblico, ognuno di noi avrà una motivazione extra per dare il massimo e cercare la vittoria", ha detto coach Markovksi all'ANSA. Il trainer della Dinamo ha chiesto il supporto dei tifosi per questi ultimi 40', anche perchè l'avversario viene da due vittorie di grandissimo valore: "Di recente Pesaro ha vinto contro Venezia e Milano, e in effetti questa sfida per loro è fondamentale in chiave salvezza, perciò dovremo farci trovare pronti e determinati". AVELLINO, INGAGGIATO PATRIK AUDA PER I PLAYOFF C'è un volto nuovo in casa Sidigas. Si tratta di Patrik Auda, 29 anni, originario della Repubblica Ceca. La società irpina ha voluto regalare un altro tassello a Sacripanti in vista dei playoff. Il coach di Avellino si augura che Auda possa portare "energia, freschezza e flessibilità".