Serie A, Venezia a Varese per continuare la corsa. Big match Reggio Emilia - Milano
di Redazione
27/12/2016
Torna oggi il campionato di Serie A di basket maschile con la tredicesima (e terzultima) giornata di andata. Dopo la piccola pausa natalizia, subito in campo i team della massima serie cestistica italiana. Un palinsesto che promette molte emozioni, in particolare il posticipo di stasera tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l'Olimpia Milano. Ad aprire le ostilità è l'incontro tra la Openjobmetis Varese e l'Umana Venezia. Davvero importante, fin qui, il cammino della Reyer: nove vittorie su dodici partite, secondo posto con 18 punti alle spalle proprio degli uomini di Repesa, che mantengono un vantaggio di 4 punti. Venezia vive un momento particolarmente esaltante: dopo essere riuscita ad espugnare il fortino avellinese e a sconfiggere al PalaTaliercio l'Olimpia Milano, la squadra allenata da coach De Raffaele si candida ad essere una delle rivali più accreditate della capolista. Varese, dal canto suo, è chiamata al riscatto dopo la brutta prova di Trento, che ha fatto rapidamente dimenticare la preziosa vittoria contro Reggio Emilia: la classifica è ancora molto pericolosa. La Sidigas Avellino, reduce dal successo di Cremona, attende una delle sorprese di questo torneo: la Betaland Capo d'Orlando, che vuole continuare a stupire. La Pasta Reggia Caserta farà invece visita all'Enel Brindisi di Meo Sacchetti: impegno certamente non agevole per gli uomini di coach Dell'Agnello. Al Palaserradimigni di Sassari, la Dinamo dovrà vedersela con la Fiat Torino: i padroni di casa devono vincere per rimanere aggrappati al treno dei playoff (e delle Final Eight). Stesso discorso per la The Flexx Pistoia, che farà visita alla Consultinvest Pesaro, mentre tra Cantù e Cremona è una sfida "thrilling": la Red October vuole tenere a distanza la Vanoli, desolatamente fanalino di coda con soli 4 punti in classifica. La Germani Brescia attende l'Aquila Trento, mentre in serata è in programma il big match tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l'Olimpia Milano: i padroni di casa, sconfitti nell'ultimo turno a Torino, tenteranno l'impresa per recuperare terreno proprio nei confronti di Repesa. Diretta su Rai Sport 1 alle 20:45.
