Serie A, Venezia a Varese per continuare la corsa. Big match Reggio Emilia - Milano

con la tredicesima (e terzultima) giornata di andata. Dopo la piccola pausa natalizia, subito in campo i team della massima serie cestistica italiana. Un palinsesto che promette molte emozioni, in particolare il posticipo di stasera tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l'Olimpia Milano. Ad aprire le ostilità è l'incontro tra la Openjobmetis Varese e l'Umana Venezia.: nove vittorie su dodici partite, secondo posto con 18 punti alle spalle proprio degli uomini di Repesa, che mantengono un vantaggio di 4 punti.: dopo essere riuscita ad espugnare il fortino avellinese e a sconfiggere al PalaTaliercio l'Olimpia Milano, la squadra allenata da coach De Raffaele si candida ad essere una delle rivali più accreditate della capolista. Varese, dal canto suo, è chiamata al riscatto, che ha fatto rapidamente dimenticare la preziosa vittoria contro Reggio Emilia: la classifica è ancora molto pericolosa. La Sidigas Avellino, reduce dal successo di Cremona, attende una delle sorprese di questo torneo:La Pasta Reggia Caserta farà invece visita all'Enel Brindisi di Meo Sacchetti: impegno certamente non agevole per gli uomini di coach Dell'Agnello.: i padroni di casa devono vincere per rimanere aggrappati al treno dei playoff (e delle Final Eight). Stesso discorso per la The Flexx Pistoia, che farà visita alla Consultinvest Pesaro,: la Red October vuole tenere a distanza la Vanoli, desolatamente fanalino di coda con soli 4 punti in classifica. La Germani Brescia attende l'Aquila Trento, mentre in serata: i padroni di casa, sconfitti nell'ultimo turno a Torino, tenteranno l'impresa per recuperare terreno proprio nei confronti di Repesa. Diretta su Rai Sport 1 alle 20:45.