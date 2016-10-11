Si accascia durante una partita di basket: grave un 16enne

Ha chiesto il cambio perchè si è subito reso conto che c'era qualcosa che non andava.E' accaduto al palazzetto di Molinetto, una frazione di Mazzano (Brescia), dovementre disputava una partita di basket. Il ragazzo è stato colpito da un: è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva,. Il fatto è accaduto ieri sera: sul parquet del palazzetto di MolinettoIl 16enne - R.E. le sue iniziali -, che milita nella squadra ospite, si trovava ad affrontare la sua prima gara del campionato nazionale Under 20. Non appena il ragazzo ha accusato il malore,, temendo appunto un arresto cardiaco. Le operazioni di rianimazione sono continuate per circa 40 minuti dopo l'arrivo del personale medico. In seguito, il giovane cestista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, in modo tale da rendere il trasporto più veloce. Le sue condizioni sono critiche."Il desiderio diha portato i ragazzi a trovare dentro se stessi energie mentali superiori". Lo ha detto il direttore sportivo della Grissin Bon Reggio Emilia,, intervistato su "Superscommesse". "Dopo una prima parte assolutamente pessima,e di voglia di riprendere in mano il filo della partita - ha aggiunto Frosini - Fattori, questi, che ci hanno portato al successo e che fanno ben sperare in una previsione futura". Il team reggiano ha già dimenticato. "Dopo un inizio di stagione che dal punto di vista dei risultati non ci ha premiati - ha detto ancora Frosini - la vittoria contro i sardi ci ha dato".