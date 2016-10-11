Caricamento...

Pronostici Eurolega 12-14 ottobre: le previsioni di Dotbasket

di Redazione

11/10/2016

Ecco i pronostici Eurolega di Dotbasket per le gare in programma da mercoledi a venerdi, con l'Olimpia Milano favorita sul Maccabi.

Il basket continentale si rimette in moto e con esso i pronostici Eurolega sulla prima giornata del massimo titolo continentale per club di basket. Un torneo rinnovato, che ha ridotto il numero di squadre e si è trasformato in un vero e proprio campionato europeo per club. Una formula affascinante che renderà ancora più incerto l'esito e più entusiasmanti gli incontri fra i 'titani' del basket europeo.

Pronostici Eurolega e quote Snai

eurolegaUn compito arduo attende sicuramente l'Olimpia Milano che riceverà in casa gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Un quintetto da prendere con le molle, che ha cambiato molto, ma i cui cambiamenti non hanno di certo ridotto il tasso tecnico. Milano si è rafforzata notevolmente e punterà al successo pieno sul proprio parquet. Diamo piena fiducia alle scarpette rosse e puntiamo sul segno 1 nell'1x2 (vittoria con più di 5 punti di scarto) che la Snai valuta 1,95. Nei nostri pronostici Eurolega diamo fiducia alla Stella Rossa Belgrado, cliente davvero scomodo tra le mura amiche, che attende i turchi del Daroussafaka. Il segno 1 nel testa a testa è quotato dalla Snai a 2,05. Più arduo il compito casalingo del Baskonia di Andrea Bargnani, a punteggio pieno in Liga Acb ma che non ha convinto del tutto. Crediamo possibile lo sgambetto da parte dell'Efes Anadoulou, squadra rocciosa e ricca di talento. La nostra previsione è per il segno 2 nel testa a testa con handicap (-3,5) quotato 1,90. Segno 1 in vista (nell'1x2) per il Real Madrid nella gara che aprirà l'Eurolega, mercoledi 12 ottobre. Le merengues sono nettamente favorite sui greci dell'Olimpiakos Pireus. La quota Snai è 1,63.

Schedina Pronostici Eurolega Dotbasket

Olimpia Milano - Maccabi segno 1 (1x2) quota 1,95 Stella Rossa Belgrado - Daroussafaka segno 1 T.T. quota 2,05 Baskonia - Efes Anadoulou segno 2 H (-3,5) quota 1,90 Real Madrid - Olimpiakos segno 1 (1x2) quota 1,63

Quota globale 12,38 (con 20 euro giocati vincita possibile 247 euro).

