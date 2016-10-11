Pronostici Eurolega 12-14 ottobre: le previsioni di Dotbasket
di Redazione
11/10/2016
Ecco i pronostici Eurolega di Dotbasket per le gare in programma da mercoledi a venerdi, con l'Olimpia Milano favorita sul Maccabi.Il basket continentale si rimette in moto e con esso i pronostici Eurolega sulla prima giornata del massimo titolo continentale per club di basket. Un torneo rinnovato, che ha ridotto il numero di squadre e si è trasformato in un vero e proprio campionato europeo per club. Una formula affascinante che renderà ancora più incerto l'esito e più entusiasmanti gli incontri fra i 'titani' del basket europeo.
Pronostici Eurolega e quote SnaiUn compito arduo attende sicuramente l'Olimpia Milano che riceverà in casa gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Un quintetto da prendere con le molle, che ha cambiato molto, ma i cui cambiamenti non hanno di certo ridotto il tasso tecnico. Milano si è rafforzata notevolmente e punterà al successo pieno sul proprio parquet. Diamo piena fiducia alle scarpette rosse e puntiamo sul segno 1 nell'1x2 (vittoria con più di 5 punti di scarto) che la Snai valuta 1,95. Nei nostri pronostici Eurolega diamo fiducia alla Stella Rossa Belgrado, cliente davvero scomodo tra le mura amiche, che attende i turchi del Daroussafaka. Il segno 1 nel testa a testa è quotato dalla Snai a 2,05. Più arduo il compito casalingo del Baskonia di Andrea Bargnani, a punteggio pieno in Liga Acb ma che non ha convinto del tutto. Crediamo possibile lo sgambetto da parte dell'Efes Anadoulou, squadra rocciosa e ricca di talento. La nostra previsione è per il segno 2 nel testa a testa con handicap (-3,5) quotato 1,90. Segno 1 in vista (nell'1x2) per il Real Madrid nella gara che aprirà l'Eurolega, mercoledi 12 ottobre. Le merengues sono nettamente favorite sui greci dell'Olimpiakos Pireus. La quota Snai è 1,63.
Schedina Pronostici Eurolega DotbasketOlimpia Milano - Maccabi segno 1 (1x2) quota 1,95 Stella Rossa Belgrado - Daroussafaka segno 1 T.T. quota 2,05 Baskonia - Efes Anadoulou segno 2 H (-3,5) quota 1,90 Real Madrid - Olimpiakos segno 1 (1x2) quota 1,63
Quota globale 12,38 (con 20 euro giocati vincita possibile 247 euro).
