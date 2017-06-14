Stasera gara 3 di Dolomiti Energia Trento-Reyer Venezia: le parole di Buscaglia

Ecco le parole del coach della Dolomiti Energia Trento in vista della terza sfida della serie scudetto contro Venezia.

Stasera lariceverà in casa lain gara 3 della finale scudetto. Una sfida cruciale per la squadra di coach Buscaglia che dovrà vincere per mantenere ancora dalla propria parte il fattore campo, dopo avere espugnato ilin gara 1. Nell'ultimo match disputato mercoledi, i lagunari hanno messo in mostra una condizione psicofisica invidiabile, dimostrando anche di non avere patito più di tanto il contraccolpo psicologico della prima sconfitta nella serie. Ieri la Dolomiti Energia Trento si è concessa mezza giornata di relax dopo essere rientrata a Trento. Poi ha svolto un allenamento defaticante per recuperare le energie in vista della sfida di stasera. Il PalaTrento si preannuncia già gremito in ogni ordine di posto per dare il sostegno ai propri beniamini che sentono ormai vicina un'impresa storica.In conferenza stampa, coachha rilasciato alcune dichiarazioni, anche in merito all'assenza pesante di, che potrebbe condizionare anche l'assetto tattico della squadra: 'Non snatureremo il nostro gioco – ha dichiarato il coach della squadra trentina – e il nostro modo di approcciare all’incontro, per l'assenza di Dominique. Ci limiteremo ad apportare qualche aggiustamento, sviluppando le indicazioni e il lavoro che abbiamo iniziato a fare già nella seconda metà di Gara 2. La reazione che questi straordinari ragazzi hanno avuto all’uscita dal campo di Dom mi dà grande fiducia, così come il fatto di poter giocare questo match con la spinta dei 4.000 del PalaTrento'. Palla a due alle ore 20,45 con diretta in chiaro su RaiSport.