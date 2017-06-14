Golden State, la mossa clamorosa: boicottato l'invito di Trump?

Primo posto nella Western Conference,, i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers che l'anno scorso avevano rifilato una beffa atroce alla truppa di coach Kerr. Golden State è la squadra più forte di questa NBA, e l'ha dimostrato dominando la stagione in lungo e in largo, migliorando settimana dopo settimana e acquisendo una sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Ha retto a qualsiasi urto, in particolareche ha costretto Kerr a guardarsi diverse partite dei playoff dal divano di casa. Nel momento decisivo, i Warriors hanno schiacciato la testa a tutti gli avversari, concedendo un solo match a Cleveland(il cappotto, ndr) e di non veder festeggiare i gialloblu alla Quicken Loans Arena. Secondo titolo negli ultimi tre anni per i Warriors, che quest'anno potevano disporre di un'arma in più. E che arma!, con i suoi 35,2 punti di media (e i 39 nella decisiva gara 5). Tutto perfetto, quindi, nel meccanismo di Golden State, talmente d'acciaio che i Warriors potrebbero addirittura concedersi una "prova di forza" che avrebbe del clamoroso. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dalle fonti USA, pare che l'intero spogliatoio di(come avviene di consueto per le squadre vincitrici, ndr). Un precedente c'è già: in NFL, sei giocatori dei campioni in carica dei New England Patriots decisero di non recarsi dal neo presidente americano. Nel caso di Golden State sarebbe addirittura tutta la rosa a prendere questa posizione, dato che nessuno digerisce la politica populista e nazionalista del tycoon. L'ufficio stampa dei Warriors ha emesso un comunicato che non chiarisce la questione: ", ma prenderemo decisioni a riguardo quando e se necessario".