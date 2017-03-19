Super Marble, Trento batte Pistoia (99-91)

Il team allenato da coach Buscaglia prosegue nel suo momento d'oro e vola sempre più su in classifica: i trentini, con questo successo, hanno infatti agguantato la Betaland Capo d'Orlando al quarto posto a quota 26. E considerando le ottime prestazioni delle ultime settimane, Venezia e Avellino non sembrano più così lontane. Trento doveva prendersi una rivincita dopo la sconfitta rimediata al PalaCarrara all'andataAnche per questo motivo, la squadra di casa è scesa in campo molto concentrata e vogliosa di assicurarsi la posta in palio. Di fronte c'erano due difese ottime, tra le migliori del torneo, e allo stesso tempo due attacchi non proprio esaltanti. Nonostante questo la gara non ha affatto annoiato il pubblico del PalaTrento, che ha potuto celebraredei propri beniamini in questo 2017. La prima metà del match è stata tutta di Trento. Protagonista assoluto della contesa Devyn Marble: dei suoi 27 punti complessivi, 22 sono arrivati nella prima parte di gara,(il primo quarto era terminato 30-21 per i locali). Il primo tempo degli ospiti non è stato così negativo, ma la difesa toscana ha fatto molta fatica a contenere gli attacchi degli uomini di Buscaglia. Meglio nel secondo tempo,: il terzo quarto è tutto di marca pistoiese e il distacco tra i due team si riduce a soli tre punti. Negli ultimi 10' Pistoia ha l'occasione di mettere a segno il sorpasso, ma Trento risponde colpo su colpo, difendendo con ordine e colpendo ripetutamente con Sutton e Flaccadori.: è l'ultimo aggancio mancato, la chiude Flaccadori con il canestro del +7 a 50 secondi dalla sirena.