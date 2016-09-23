Supercoppa, le quote: Milano favoritissima, equilibrio tra Reggio Emilia e Avellino

A 24 ore dall'inizio della Macron Supercoppa al Forum di Assago,per assegnare ad ognuno dei 4 team la quota relativa alle proprie possibilità di vittoria. Gli scommettitori hanno innanzitutto una (quasi) certezza:Per diversi motivi: tanto per cominciare il roster è molto forte e adeguatamente attrezzato per superare l'ostacolo Cremona e andare a giocarsi la finalissima; inoltre la Vanoli è sì un'ottima formazione, ma non all'altezza dei Campioni d'Italia. Che oltretutto potranno contare dell'apporto incessante del Forum, capace di caricare a mille gli uomini di Repesa verso il primo trionfo della stagione,E anche la cabala è un dettaglio da non sottovalutare: i bookmakers lo sanno bene, tanto chePoche speranze per i cremonesi: una loro sorprendente affermazione è quotata 7.50. L'altra semifinale è considerata molto più equilibrata. E senza dubbio lo è:, che si sono già date battaglia nella semifinale scudetto dell'anno scorso. Le quote? Reggio Emilia parte leggermente favorita:, mentre un'eventuale successo di Avellino è ritenuto meno probabile (la quota è 2,60) ma assolutamente possibile.Due appuntamenti nel weekend per l'Auxilium Torino,, che se la vedrà sabato al PalaRuffini contro Sassari e domenica farà visita a Cantù. "Sono due partite di alto livello che ci serviranno ad accelerare la maturazione tattica - ha detto a "Tuttosport" il coach dell'Auxilium,- Sassari è un’ottima squadra che mettereicon Avellino, Venezia e Reggio Emilia, subito alle spalle di Milano., con la voglia dei nostri nuovi giocatori di ben figurare davanti al pubblico torinese".