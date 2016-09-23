Middleton deve operarsi, i Bucks corrono ai ripari: ecco Michael Beasley

Un fulmine a ciel sereno. E' quanto accaduto ai, costretti a correre ai ripari dopo l'infortunio capitato a, a pochi giorni dal training camp di preparazione alla nuova stagione NBA. L'ala piccola dei Bucks dovrà infatti stare lontano dai parquet per circaa causa di un'infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra,. “Siamo naturalmente dispiaciuti per Khris e per la squadra, ma”, ha commentato il general manager dei Bucks. Che tuttavia ha già messo a segno il colpo "paracadute"., seconda scelta assoluta nel Draft 2008. A comunicarlo è la stessa franchigia tramite un comunicato apparso sul proprio sito. La firma è avvenuta nella giornata di ieri. Con Beasley, i Bucks possono contare su un elemento di qualità che garantisce"Siamo contenti di aggiungere alla nostra squadra un giocatore con lo skill set di Michael - ha detto Hammond -competere nel corso del training camp e della stagione". Qualche perplessità su Beasley c'è,. L'ex Rockets dovrà smentire i critici, e per farlo avrà bisogno di trovare la massima forma."Ho sempre creduto che il basket praticato negli USA non facesse per me. Ora, però, ho cambiato idea:con i migliori interpreti al mondo di questo meraviglioso sport". Lo ha detto, attualmente in forze alla CSKA Mosca, che apre quindi alla possibilità di approdare nella National Basketball Association, probabilmente nel 2017-18. "Non so cosa abbia generato questo ripensamento,- ha scritto il cestista serbo sul suo blog - So quello che posso dare in campo e non ho dubbi sul fatto che potrò essere un fattore anche in un’arena NBA".