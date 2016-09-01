Home LegaBasket Terremoto di Amatrice: la Lega devolverà parte dell'incasso della Supercoppa

di Redazione 01/09/2016

In occasione della Supercoppa italiana, la Lega devolverà 2 euro per ogni biglietto staccato alle famiglie colpite dal terremoto di Amatrice. Il mondo dello sport si è mobilitato a piene mani per sostenere le famiglie colpite dal terremoto di Amatrice. Alcune società di calcio hanno devoluto parte degli incassi delle gare della seconda giornata per la ricostruzione e per provvedere alle esigenze più impellenti. Lo stesso mondo della Formula Uno ha raccolto una notevole quantità di fondi a beneficio delle famiglie delle vittime del terremoto di Amatrice, con la Ferrari messa all'asta a Maranello dove è stato raccolto oltre un milione di euro. Anche il mondo del basket non si è sottratto a questo attestato di solidarietà per le vittime del sisma del 24 agosto. Nell'ultimo week end di settembre (24-25 settembre) si disputerà la Supercoppa al Forum di Assago di Milano. Rcs Sport e Lega Basket hanno deciso di raccogliere una parte del ricavato dei biglietti venduti per devolverli ai terremotati del Centro Italia. Verranno assegnati due euro per ogni biglietto staccato alla raccolta fondi che è stata promossa dal quotidiano Corriere della Sera e dal Tg di La7, con lo slogan 'Un aiuto Subito'. Il quadro delle sfide di Supercoppa Italiana Chiunque vorrà acquistare il prezioso tagliando per assistere alla Supercoppa italiana di basket potrà farlo on line attraverso i circuiti Ticketone. Potrete acquistare il biglietto e godere del grande spettacolo del basket aiutanto le popolazioni vittime del terremoto di Amatrice. Intanto la Lega ha delineato il quadro delle sfide del torneo .Sabato 24 settembre sarà la sfida tra Sidigas Avellino e Grissin Bon Reggio Emilia ad aprire le ostilità seguita alle ore 20,45 dalla gara tra l'Olimpia Milano e la Vanoli Cremona. La finalissima è prevista alle ore 18.15 di domenica 25 settembre. Tutte le gare saranno fruibili in diretta su Sky.