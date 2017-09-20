Home LegaBasket The Flexx Pistoia: ecco le ambizioni e le novità della squadra di coach Esposito

di Redazione 20/09/2017

Ecco la presentazione della The Flexx Pistoia, la squadra allenata da Vincenzo Esposito, ancora a caccia di un posto nei playoff. Sarà ancora una volta Vincenzo Esposito il coach della The Flexx Pistoia, la squadra toscana ampiamente rinnovata dal mercato estivo con 7 nuovi inserimenti. In cabina di regia ci sarà ancora Ronald Moore mentre Tyrus McGee, proveniente dalla Reyer Venezia sarà una delle novità succose di questa squadra che vorrà puntare ancora su una salvezza tranquilla cercando di ripetere il miracolo della qualificazione ai playoff, come accaduto per tre volte negli ultimi 4 anni. Non è stata ancora definita la posizione del georgiano Duda Sanadze, sottoposto ad ulteriori accertamenti medici prima del via libera per la firma sul contratto. L'atletico Jaylen Bond e il potente Markus Kennedy sono altre novità che incuriosiscono del quintetto base che Esposito metterà in campo per stupire ancora. La panchina della The Flexx Pistoia, sarà composta, quasi totalmente da giocatori italiani. Tommaso Laquintana e Fabio Mian. Raphael Gaspardo e Daniele Magro, sono quattro delle alternative preziose che la squadra toscana potrà giocarsi per fare rifiatare le prime linee. Completano il roster, Cesare Barbon e l’ala Federico Onuoha. L'obiettivo finale sarà quello di ripetere ciò che è stato fatto negli ultimi anni, centrando una salvezza quanto più veloce per poi giocarsi le proprie chance per un posto nella griglia playoff. Molte delle chance della squadra di Esposito passano proprio dalle gare in casa. Nella scorsa stagione, al PalaCarrara, i pistoiesi vinsero ben 13 gare delle 15 totali, riuscendo ad imporsi anche contro le prime della classe.