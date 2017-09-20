Home NBA Lakers, è fatta per Andrew Bogut: contratto di un anno a 2,3 milioni

di Redazione 20/09/2017

E' il periodo dei "botti di fine mercato" in NBA, con i vari team che cercano di accaparrarsi gli ultimi free agent per completare il proprio roster e farsi trovare preparati alla gara d'esordio della nuova stagione. Tra tutte le "trade" di questi giorni, quella che spicca è certamente l'intesa che ha portato Andrew Bogut a vestire la casacca dei Los Angeles Lakers. Davvero un bel colpo quello dei gialloviola, che hanno trovato l'accordo con il 32enne per un anno sulla base di 2,3 milioni di dollari. I dubbi sulle condizioni fisiche di Bogut, infortunatosi alla tibia sette mesi fa, sono stati spazzati via dall'ultimo bollettino medico: per i sanitari, infatti, il centro australiano può tornare sul parquet. Bogut si era fatto male nel febbraio scorso dopo non essere riuscito a scendere in campo nemmeno un minuto con i Cleveland Cavaliers: per lui sono stati dei mesi difficili, ma ora si prospetta una nuova avventura dove il 32enne vuole mostrare a tutti le sue qualità. E' stato il suo agente, David Bauman, a rassicurare sulle sue condizioni: la tibia di Bogut è completamente guarita, per la gioia di coach Walton che non vede l'ora di poter disporre del nuovo arrivato. Ma se LA può esultare per questo nuovo ingaggio, al tempo stesso deve fare i conti con una tegola inaspettata: Brook Lopez non prenderà parte al training camp con la franchigia losangelina. Nessun problema di natura comportamentale, ma fisica: l'ex Nets, infatti, si troverebbe con la schiena bloccata, e avrebbe bisogno di tempo per ristabilirsi e tornare in piena forma. Quando, però, non è dato saperlo: forse è anche per questo che i Lakers hanno voluto cautelarsi assicurandosi la firma di Andrew Bogut, che va così a "coprire" un reparto dove l'unico centro a disposizione di Walton sarebbe stato il 20enne croato Ivica Zubac.