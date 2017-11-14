Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

The Flexx Pistoia: sabato ritoccati diversi record negativi

Redazione Avatar

di Redazione

14/11/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
The Flexx Pistoia: sabato ritoccati diversi record negativi

Grave sconfitta per la The Flexx Pistoia che rimedia 48 punti di scarto nei confronti di Reggio Emilia con una prestazione da incubo.

La The Flexx Pistoia sconfitta con un distacco di 48 punti a Reggio Emilia ha battuto diversi record negativi. Prima della sconfitta rimediata sabato scorso, il massimo scarto passivo subito nella storia del club toscano erano i 34 punti di differenza fatti registrare alla nona giornata contro l'Olimpia Milano (104-70). La squadra allenata da coach Esposito ha ritoccato anche il record societario negativo del minimo punteggio realizzato in una singola gara con i 42 punti totalizzaticontro Reggio Emilia. Prima il record negativo erano i 55 punti segnati realizzati sempre contro Milano nella stagione 2013/14 alla quarta giornata. In precedenza l’ultima volta che una squadra ha totalizzato la miseria di 42 punti o meno in un match di campionato è stata nella stagione 2005/06 quando Siena-Avellino terminò con il punteggio di 87 a 42. Lo 0/12 dall'arco è la peggior prestazione di sempre per la The Flexx Pistoia: nella passata stagione aveva tirato con una percentuale del 7.7% (1/13) nella sfida contro Capo d’Orlando all’undicesima giornata. Per la prima volta, in questo campionato, una squadra non manda in doppia cifra nessun giocatore. Nella passata stagione era accaduto solo una volta a Venezia nella sconfitta contro l'Aquila Trento in un match della terza giornata.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sassari, Sardara respinge dimissioni Pasquini: "Si va avanti tutti insieme"

Articolo Successivo

L'Italbasket rosa si impone per 61-52 in Macedonia nella prima sfida degli Europei 2019

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018