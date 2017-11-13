Home LegaBasket L'Italbasket rosa si impone per 61-52 in Macedonia nella prima sfida degli Europei 2019

di Redazione 13/11/2017

Buona la prima per la nazionale di Crespi nel proprio girone di qualificazione agli Europei 2019 con il successo in Macedonia. Gli Europei 2019 della nazionale azzurra di basket sono iniziate nel migliore dei modi. Sul parquet di Skopje, la nazionale rosa allenata da Marco Crespi, ha battuto la Macedonia con il punteggio di 61-52 nella prima sfida del girone di qualificazione. La nostra nazionale ha dato sempre l'impressione di avere in pugno la sfida, fin dai primissimi minuti della contesa. Partono bene le padroni di casa che volano sull'8-2 ma poi sono costrette a piegarsi di fronte al maggior tasso tecnico e alla maggiore precisione al tiro delle nostre rappresentanti. L'Italbasket rosa, in avvio di ripresa ha toccato il vantaggio in doppia cifra, volando sul 25-35. Poi il deciso ritorno delle padroni di casa, brave a ricucire lo strappo e a rimettere in discussione le sorti del match. A due minuti dalla fine del terzo quarto il punteggio vedeva le azzurre avanti per 39-35. Ci pensava poi Cinili con 5 punti in fila a respingere le velleità di rimonta delle padroni di casa che volano sul 38-44. Ultimo fuoco interno sul 47-52 a 3’ dalla fine, con Sottana (47-54) e Andrè (stoppata), che ricacciavano indietro le pretese della Macedonia di tornare in piena corsa. La tripla di Givens ridava ancora speranze alla Macedonia (52-56 a 1’ dalla sirena), ma ci pensa ancora Cinili a -40” a mettere in ghiacciaia il risultato, con la tripla finale di Dotto che mette il sigillo. Le azzurre torneranno in campo a San Martino di Lupari nel prossimo mercoledi per affrontare la Croazia (in campo stasera contro la Svezia) nella seconda sfida del proprio raggruppamento per gli Europei 2019. MACEDONIA: Givens 22, Mitrasinovik 14. ITALIA: Cinili 12, Sottana 11, Andrè 10, Zandalasini 8