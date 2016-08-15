Tragedia sull'A4, muore Giovanni Borsoi: era uno stimato giocatore di basket
di Redazione
15/08/2016
Una vita spezzata a soli 25 anni nel modo più tragico. L'intera comunità di Codenons, 20.000 abitanti in provincia di Pordenone, piange la morte di Giovanni Borsoi, originario proprio del comune del Friuli Venezia Giulia. Un incidente stradale avvenuto stamane alle 7 sull'A4 è costato la vita al 25enne. Ferito un ragazzo di 24 anni sempre della provincia di Pordenone. Giovanni Borsoi era piuttosto conosciuto nel circondario perchè era un grande amante del basket e aveva giocato nella squadra del suo paese, la Asd Basket di Cordenons. Attualmente militava nelle fila del San Quirino. Borsoi era ritenuto un ottimo giocatore e un giovane dalle grandi qualità non solo cestistiche, ma anche umane. Borsoi seguiva anche con una certa passione gli eventi del campionato Nba. Il drammatico incidente è avvenuto stamane intorno alle 7, sull'autostrada A4 in direzione Venezia, all'altezza di Portogruaro. Per cause ancora da chiarire e attualmente al vaglio della polizia stradale, il conducente del mezzo ha perso il controllo dello stesso: l'auto su cui viaggiavano i due giovani, una Honda CR-V, ha concluso la propria corsa nel campo adiacente alla A4 nemmeno un paio di chilometri prima dello svincolo per Portogruaro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel fuoripista della vettura sulla quale viaggiava Giovanni Borsoi e l'altro ragazzo, F.P., rimasto ferito. L'intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre all'elicottero del Suem, che ha provveduto a caricare il giovane 24enne rimasto ferito nell'incidente e a trasportarlo all'ospedale di Portogruaro. Per lui le condizioni non sembrano essere gravi. Stando a quanto riferito dalla Polstrada, le ripercussioni sul traffico sarebbero state limitate, dato che l'auto ha concluso la propria corsa all'esterno della carreggiata. Sgomento in paese alla notizia della morte del giovane 25enne, apprezzato giocatore di basket e stimato da tutta la comunità.
Articolo Precedente
Rio 2016: la Spagna strapazza l'Argentina e vola ai quarti, fuori il Brasile
Articolo Successivo
Rio 2016, tutto da decidere nel girone B: il Brasile rischia grosso