Tragedia sull'A4, muore Giovanni Borsoi: era uno stimato giocatore di basket

Una vita spezzata a soli 25 anni nel modo più tragico. L'intera comunità di, 20.000 abitanti in provincia di Pordenone,, originario proprio del comune del Friuli Venezia Giulia. Un incidente stradale avvenuto stamane alle 7 sull'A4 è costato la vita al 25enne.sempre della provincia di Pordenone. Giovanni Borsoi era piuttosto conosciuto nel circondario perchèAttualmente militava nelle fila del San Quirino. Borsoi era ritenuto un ottimo giocatore e un giovane dalle grandi qualità non solo cestistiche, ma anche umane.Il drammatico incidente è avvenuto stamane intorno alle 7, sull'autostrada A4 in direzione Venezia, all'altezza di Portogruaro. Per cause ancora da chiarire e attualmente al vaglio della polizia stradale, il conducente del mezzo ha perso il controllo dello stesso:Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel fuoripista della vettura sulla quale viaggiava Giovanni Borsoi e l'altro ragazzo, F.P., rimasto ferito. L'intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre all'elicottero del Suem, che ha provveduto a caricare il giovane 24enne rimasto ferito nell'incidente e a trasportarlo all'ospedale di Portogruaro.. Stando a quanto riferito dalla Polstrada, le ripercussioni sul traffico sarebbero state limitate, dato che l'auto. Sgomento in paese alla notizia della morte del giovane 25enne, apprezzato giocatore di basket e stimato da tutta la comunità.