Rio 2016, tutto da decidere nel girone B: il Brasile rischia grosso
di Redazione
15/08/2016
Con la giornata di oggi si chiude la fase a gironi del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016, ma nel girone B è ancora tutto aperto e queste ultime partite saranno decisive per decretare chi riuscirà ad approdare al turno successivo. Finora le uniche certe della qualificazione ai quarti di finale sono Lituania e Argentina. Per le altre è bagarre, con tutti i riflettori puntati su Brasile - Nigeria, praticamente uno spareggio: chi vince esulta, chi perde è eliminato. I padroni di casa non possono assolutamente permettersi di farsi buttar fuori già al primo turno, ma i nigeriani di certo non faranno sconti. Per quanto riguarda la lotta per il primo posto, in corsa troviamo ancora tre squadre (Lituania, Argentina e Croazia). Non può farcela la Spagna, che al massimo può ambire alla piazza d'onore vincendo proprio contro la Nazionale albiceleste, ma il team allenato da Scariolo deve stare molto attento: un'eventuale sconfitta, contemporaneamente ad un'affermazione del Brasile, significherebbe addirittura eliminazione. Rischio che non corre, invece, l'Argentina dell'immortale Manu Ginobili: anche un capitombolo contro gli iberici comporterebbe solo un peggior piazzamento in classifica (terzi o quarti). Infine, alle 3:30 ora italiana, si gioca l'ultima sfida che vede contrapposte Lituania e Croazia. Anche i croati sono a rischio eliminazione, ma paradossalmente una vittoria potrebbe proiettarli addirittura al primo posto. Tuttavia, la Nazionale croata giocherà conoscendo già i risultati delle altre partite, e pertanto potrebbe scendere sul parquet con la qualificazione già in tasca. Nel girone B del torneo femminile, passano il turno Usa, Spagna, Canada e Serbia, che si qualificano ai quarti di finale. Eliminate Senegal e Cina. La Nazionale asiatica abbandona l'Olimpiade incassando una batosta contro le fortissime statunitensi (105-62), mentre il Senegal perde contro la Serbia (88-95) nonostante un secondo tempo tutto cuore che aveva fatto sperare in una clamorosa rimonta. Nell'altra sfida, la Spagna ha battuto il Canada 73-60: una vittoria che lancia le atlete iberiche al secondo posto nel girone.
