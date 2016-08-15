Rio 2016, tutto da decidere nel girone B: il Brasile rischia grosso

Con la giornata di oggi si chiude la fase a gironi del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Rio 2016,e queste ultime partite saranno decisive per decretare chi riuscirà ad approdare al turno successivo. Finora le uniche certe della qualificazione ai quarti di finale sono Lituania e Argentina., praticamente uno spareggio: chi vince esulta, chi perde è eliminato. I padroni di casa non possono assolutamente permettersi di farsi buttar fuori già al primo turno,Per quanto riguarda la lotta per il primo posto, in corsa troviamo ancora tre squadre (Lituania, Argentina e Croazia).vincendo proprio contro la Nazionale albiceleste, ma il team allenato da Scariolo deve stare molto attento: un'eventuale sconfitta, contemporaneamente ad un'affermazione del Brasile, significherebbe addirittura eliminazione. Rischio che non corre, invece,: anche un capitombolo contro gli iberici comporterebbe solo un peggior piazzamento in classifica (terzi o quarti). Infine, alle 3:30 ora italiana, si gioca l'ultima sfida che vede contrapposte Lituania e Croazia. Anche i croati sono a rischio eliminazione,Tuttavia, la Nazionale croata giocherà conoscendo già i risultati delle altre partite, e pertanto potrebbe scendere sul parquet con la qualificazione già in tasca. Nel girone B del torneo femminile,Eliminate Senegal e Cina. La Nazionale asiatica abbandona l'Olimpiade incassando una batosta contro le fortissime statunitensi (105-62), mentre il Senegal perde contro la Serbia (88-95)Nell'altra sfida, la Spagna ha battuto il Canada 73-60: una vittoria che lancia le atlete iberiche al secondo posto nel girone.